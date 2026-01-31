Disimula tus líneas de expresión con estos 5 cortes de pelo en tendencia que favorecen a partir de los 45

Aunque todos los cortes de pelo tienen su propia belleza y magia, no todos pueden ser aliados rejuvenecedores, pues para lograr un estilo que nos favorezca, influyen diversos factores, desde la textura de nuestra melena hasta la forma de nuestro rostro, e incluso la edad. Y no nos malinterpretes, pues esto no es con la intención de implementar una idea errónea sobre qué cortes son aptos para cierta edad o cuáles no, pues somos fieles creyentes de que no existe edad para probar estilos nuevos.

Sin embargo, cuando llegamos a cierto número, sí es importante considerar aquellos que nos ayuden a suavizar líneas de expresión, hacer que el pelo luzca con movimiento, cuerpo y densidad, etcétera. Es por esta razón que nos dimos a la tarea de investigar aquellos cortes de pelo en tendencia que favorecen a partir de los 45 y al mismo tiempo nos ayudan a disimular las líneas de expresión.

Corte bob con capas

El long bob es un corte de pelo que sigue dominando los salones de belleza y no por una casualidad, sino porque es un corte versátil y sumamente favorecedor a cualquier edad. Gracias a su estructura, este corte puede ayudarnos a estilizar el rostro, alargando ligeramente el mentón, el cuello y suavizando nuestra mandíbula, logrando como resultado un aliado que nos ayude a crear la ilusión visual de mayor rejuvenecimiento.

Apostar por él con capas largas no solo ayudará a favorecer nuestras facciones, sino que también nos ayudará a lucir una melena con movimiento y apariencia natural.

Corte shag

Esta propuesta es perfecta para aquellas mujeres que buscan agregar volumen a su melena, pero con un aire rejuvenecedor. Las capas que conforman este corte de pelo son un gran aliado para crear armonía sobre el rostro y al mismo tiempo ayudar a disimular líneas de expresión que puedan formarse en la zona de la frente, en las orillas de los ojos o cerca de los pómulos, especialmente cuando se apuesta por él con un flequillo degrafilado. Si eres amante de la estética desenfadada pero no quieres perder tu estilo ni elegancia, este corte se convertirá en tu mejor amigo.

Corte midi con fleco cortina

El fleco cortina es uno de los grandes aliados que podemos encontrar para ayudarnos a suavizar líneas de expresión que se ubiquen en la zona de la frente o alrededor de los ojos. Gracias a su estructura, que suelen abrirse desde la parte central, logramos crear un marco sobre el rostro que evita endurecerlo, aportando un efecto lifting principalmente en la zona superior de la cara. Apostar por este flequillo en compañía de un corte de longitud media será un combo sumamente acertado para proyectar una imagen elegante y refinada.

Corte pixie

Si estás buscando un estilo sumamente arriesgado y completamente diferente a lo que podrías probar en algún momento, el pixie es tu opción. Recuerda que este año pertenece a los estilos con volumen y movimiento, así como con acabado natural, por lo que el pixie que te aconsejamos pedir no es aquel que logra un corte pegado a la nuca, sino el que apuesta por el volumen en la zona superior de la cabeza, así como en los laterales, pues no solo te estará sumando a la tendencia del momento, sino que te estará propiciando herramientas para estilizar todo el rostro, refinar tus facciones y ayudarte a proyectar una imagen fresca y juvenil.

Corte largo con puntas degrafiladas

Las melenas XL no se salvan de las tendencias del momento y una gran opción para probar un corte rejuvenecedor y que nos ayude a distraer la atención de signos de la edad sobre el rostro es un corte que apueste por llevar puntas degrafiladas.

Y es que esta propuesta no solamente busca crear un cambio sobre la cara, sino también en general en toda nuestra imagen, principalmente en el pelo. Una celebridad que ha apostado recientemente por este estilo es Demi Moore, quien en cada oportunidad que tiene presume su melena larga con movimiento en las puntas.

Recuerda que el corte de pelo adecuado para ti siempre va a ser el que se adapte a tus necesidades y con el que te sientas más cómoda. Estas propuestas no buscan distraerte de otras opciones, sino aconsejarte cuáles de estos cortes de pelo en tendencia favorecen a partir de los 45 y ayudan a disimular las líneas de expresión. Sea la opción que elijas, lo importante es que estés satisfecha con tu apariencia y resaltes la belleza que ya te caracteriza.