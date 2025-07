Double french: el francés clásico en su versión decorada

Si pensabas que el francés clásico era un manicure insuperable, es porque aún no conoces su evolución: ¡el double french!

Este diseño moderno se está poniendo de moda y ganando terreno para convertirse en uno de los favoritos de aquellas que buscan un diseño de uñas elegante, creativo y único.

No importa la ocasión para la que quieras llevar este manicure, ¡es perfecto!, puede llevarse bien con cualquier estilo, looks y aporta ese toque de modernidad que tanto necesitaba el clasic french.

¿Qué son las uñas double french?

A pesar de que buscan mantener la esencia de las francesas clásicas (la forma de la punta) estas van más allá buscando algo más arriesgado. Como su nombre lo indica, la característica principal de este diseño es lograr un francés que se vea doble y existen dos formas de hacerlo: la primera consta en trazar el francés clásico y debajo de él otra línea mucho más fina; mientras que la segunda es lograr, con ayuda del efecto cat eye, la ilusión de la punta pero ¡generada con movimiento!

Esta ultima versión es mucho más original y la sensación pues pareciera que el francés apareciera de la nada.

El objetivo de este diseño es lograr un francés que se vea doble Pexels

Ambos cambios, aparentemente sutiles, significan mucho en la reinvención de este estilo clásico que lleva años como el favorito de muchas.

Ventajas de las uñas double french

Una de sus ventajas más notables es su adaptabilidad: pueden ir bien en uñas cortas, largas, cuadradas, con punta stiletto o en su básica forma de almendra. Puedes ponerles efectos, texturas, relieves, piedritas... ¡el límite es la creatividad!

También ayudan a estilizar mucho las manos, dependiendo de la forma de uña que elijas, podrías crear la ilusión de alargamiento de tus dedos para lograr unas manos sofisticadas aunque en su versión cortita también puedes lograr resultados muy elegantes.

Como te adelantábamos al inicio, quedan perfecto para lucirlas con cualquier look, por lo que son muy versátiles también.

Diseños de uñas double french que debes llevar este verano

Double doble french con cat eye

El cat eye es el efecto en tendencia y las manicuristas lo están usando sobre muchos diseños. Uno de ellos es el doble french. La incursión de este gel en el francés representó una reinvención de su primera versión que aunque es más sencilla, es igual de preciosa. El double french con cat eye se logra colocando sobre el borde libre o punta de la uña un poco de gel el cual se activa con un imán para crear ese efecto de movimiento. Posteriormente se repite el proceso pero esta vez sobre la superficie debajo de la uña obteniendo unas uñas muy luminosas.

Double French sencillo

Con la punta que caracteriza al frances tradicional acompañado de una fina línea inferior, esta es la primera versión del francés doble. Aunque en apariencia resulta un diseño sencillo, sigue siendo muy elegante, minimalista y adaptable. Sobre él puedes colocar un efecto aperlado para hacerlo más especial y único, te juramos que seguirá siendo la opción indicada al momento de lucir unas uña elegantes.

Double french con cat eye

Esta es la versión sencilla del efecto doble. El objetivo de este diseño es lograr la ilusión de la punta del francés clásico únicamente con el efecto ojo de gato. El procedimiento para lograr este diseño es similar a la primer propuesta, sin embargo, en este caso lo único que se debe hacer es colocar una sola capa de cat eye y manipular las partículas con el imán hasta lograr formar la punta característica del francés clásico.

Las uñas double french se han convertido en las favoritas del momento porque representan una evolución del diseño clásico y lo elevan a un diseño de uñas único y muy moderno. Definitivamente estas uñas llegaron para quedarse.