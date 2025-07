Salma Hayek usa los jeans boho que marcan cintura de avispa

Salma Hayek, lo ha vuelto a hacer, la actriz mexicana demuestra que el estilo no tiene edad, y una vez más impone tendencia al lucir pantalones de tiro alto estilo boho, la prenda ideal para acentuar la cintura y alargar visualmente tus piernas con elegancia para sentirte cómoda y con más confianza.

Así son los pantalones de Salma Hayek estilo boho para tener cintura de avispa

Los pantalones boho de tiro alto se han convertido en un básico imperdible en los clósets de varias de nuestras celebridades favoritas como Salma Hayek, y es que este tipo de pantalón no sólo estiliza, también aporta una sensación de seguridad y firmeza en el abdomen.

Estos jeans de tiro alto boho siguen siendo una excelente elección para quienes buscan equilibrio entre confianza y confort, Salma, quien a sus 50 años sigue dando lecciones de moda y estilo, sabe cómo usarlos para lograr un look casual, pero elegante.

Pantalones boho de tiro alto de Salma Hayek Getty Images

Su look es la prueba de que la moda no tiene edad, y que con los complementos adecuados, cualquier outfit puede convertirse en un statement, así que no dudes en invertir en uno de estos jeans boho de tiro alto, son un básico que te darán mucho estilo, mientras consigues una linda cintura de avispa, y si eres baja de estatura, también alargarán tus piernas visualmente.

¿Por qué los pantalones boho de tiro alto están en tendencia?

Este tipo de pantalones se han convertido entre los favoritos de las mujeres porque ayudan a crear una silueta tipo reloj de arena, que además visualmente alarga las piernas y estiliza el torso.

Este efecto óptico favorece a todos los tipos de cuerpo, pero sobre todo, a las mujeres que son de baja estatura, es una de las prendas más cómodas y versátiles, que te dan mucho estilo y elegancia sin sacrificar la comodidad.