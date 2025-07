La princesa Leonor y la infanta Sofía presumen el peinado favorito para el verano

Este miércoles 23 de julio, la Familia Real Española acudió a Barcelona con motivo de los Premios Princesa de Girona. Las hermanas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sorprendieron con un twin look que promete convertirse en el look favorito del verano.

Se trata del look melenón que estuvo de moda en la década de los 70, y que vuelve a estar en tendencia este verano.

¿En qué consiste el look melenón de la princesa Leonor y la infanta Sofía?

Si te gustan las melenas largas, el look melenón es el ideal para ti, ya que se caracteriza por ser una melena larga y abundante, pero con mucho movimiento que transmite un aire natural y cuidado.

El cabello se lleva por debajo de los hombros con ligeras capas, al que se le da movimiento a través de ondas suaves que se pueden hacer con plancha o tenaza. Lo importante de este look es que el cabello luzca con brillo y saludable.

Es un look con el que puedes transmitir tu fuerza sin perder tu feminidad con un toque romántico.

Que las hermanas Leonor y Sofía lucieran este look, no solo sorprendió porque ambas demuestran que están al tanto de las tendencias de moda y belleza, sino porque hacía mucho que no se les veía haciendo un twin look como en este evento.

¿Cómo conseguir el look melenón de la princesa Leonor y la infanta Sofía?

Para conseguir este look, es importante tener el pelo largo, mínimo a la altura de los hombros. Pide a tu estilista que lo corte en capas largas y desfiladas para darle movimiento y cuerpo.

Para peinarlo, puede utilizar un cepillo redondo y secadora para crear ondas, aunque también puedes recurrir a plancha o tenaza, y finaliza con un poco de spray texturizador para fijar el peinado.

Si quieres darle un must a tu look, puedes hacerte algunos reflejos sutiles para darle luz a tu melena, y conseguir un look más juvenil y elegante.