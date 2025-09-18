Suscríbete
Belleza

El clavicut, el corte de pelo fácil de peinar que más favorece a partir de los 40

Volumen natural, versatilidad y longitud intermedia, este corte es la apuesta ideal de las mujeres que desean proyectar una imagen con melena elegante.

September 17, 2025 • 
Lily Carmona
Jennifer Aniston

El clavicut es el corte de pelo ideal para rejuvenecer.

Getty Images

Cuando alcanzamos los 40, muchas veces deseamos apostar por un cambio de imagen que nos garantice frescura, rejuvenecimiento y mucho estilo. El mundo de los cortes de pelo es inmenso, y existen ideas y estilos hasta para aventar hacia arriba; sin embargo, muchos de ellos suelen ser versiones extracortas que a las fanáticas de las melenas intermedias nos da miedo probar. El clavicut es la opción ideal para apostar por un cambio de look discreto e intermedio: ni corto extremo ni largo estilo Rapunzel, y un corte de pelo altamente favorecedor.

Este corte ha ganado mucha preferencia en los salones de belleza y es que no solo es bello y sofisticado, también es sencillísimo de peinar, siendo esta una de las principales razones por las que se convirtió en el corte predilecto de toda una generación.

¿Qué es el corte clavicut?

Este corte de pelo se caracteriza por tener una longevidad media; suele llegar a la altura de la clavícula, es por ello que se nombra de esa forma, aunque hay quienes prefieren llevarlo unos milímetros más arriba o más abajo; esto dependerá mucho de la preferencia personal. Puede llevarse en forma recta; sin embargo, esta opción es recomendable para mujeres con poca densidad en el pelo o aquellas que cuentan con un pelo lacio de nacimiento; de lo contrario, este corte puede resultar pesado o crear ese efecto de “casco” que no deseamos. Una alternativa para evitar esta apariencia es recurrir al uso de capas suaves o puntas desfiladas.

¿Por qué favorece a las mujeres de 40?

La realidad es que es un corte muy noble que queda bien a cualquier edad; sin embargo, en mujeres de 40 luce especialmente favorecedor porque puede adaptarse a los cambios capilares que factores como la edad o cambios hormonales van provocando sobre nuestra melena, es decir, si nuestro grosor capilar se viera afectado, este corte es una alternativa para seguir llevándolo largo.

Cuando se apuesta por él en su versión de capas, ayuda a enmarcar el rostro, logrando suavizar nuestras facciones, permitiendo que el cuello, los pómulos y la mandíbula sean los protagonistas de nuestra imagen.

Un corte de fácil mantenimiento

Cuando solemos apostar por cortes de pelo como el butterfly cut o el corte bob, sí o sí debemos intervenir horas de nuestro tiempo para lograr estilizarlos y que luzcan bellos e impecables. Muchas veces no contamos con las herramientas necesarias para hacerlo, o el tiempo, ya que muchas de nosotras salimos corriendo a la oficina. Por estos factores es que el clavicut es el aliado perfecto, pues su estilizado no requiere de mucho esfuerzo.

Al ser un corte medio, lavarlo también es sencillo y el secado al aire libre resulta más rápido que cuando se cuenta con una melena muy larga. Su longitud es la perfecta para apostar por él en diversas texturas y peinados, además de contar con un retoque que nos permite visitar el salón cada 6 semanas para mantenerlo impecable.

Ahora ya sabes que existe un corte de pelo versátil, intermedio, práctico y rejuvenecedor que nos va bien a las mujeres de 40: el clavicut, el aliado perfecto de todas aquellas que apostamos por seguir viéndonos frescas y bellas sin recurrir a cambios de imagen extremos.

