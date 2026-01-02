La estrategia de Kate Middleton y William para formar al próximo rey, el príncipe George

Mientras el príncipe George disfruta de las vacaciones navideñas junto a su familia y amigos cercanos, historiadores y especialistas en la realeza hacen un recuento de su año, marcado por las primeras responsabilidades oficiales que ha comenzado a asumir.

Los últimos 12 meses han supuesto un hito para el joven príncipe, ya que sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, le han ido sumergiendo poco a poco en las obligaciones que inevitablemente le llegarán en las próximas décadas.

Así es como Kate Middleton y el príncipe William prepara a George como futuro rey

La agenda del pequeño George comenzó el pasado mes de mayo de 2025, cuando asistió a la fiesta de té para los veteranos, organizada por su abuelo, el rey Carlos III, donde estuvo acompañado de sus padres, Kate y William.

Durante el 80 aniversario del Día de la Victoria en Europa en mayo de 2025, algunos de los veteranos restantes de la Segunda Guerra Mundial fueron invitados al Palacio de Buckingham por el rey Carlos, donde George tuvo la oportunidad de conversar con algunos de ellos, guiado por su madre.

Russell Myers, del medio The Mirror, estuvo en el evento y dijo a la revista People que el joven príncipe estaba “muy implicado” en el té. “Aunque es tan joven, parece haber ganado confianza en los últimos años”.

Un experto del palacio añadió: “Es toda una responsabilidad sentarse a charlar con veteranos de esa manera. Fue increíble”.

Se le unieron sus hermanos menores, la princesa Charlotte, de 10 años, y el príncipe Louis, de 7, para la exhibición de familia, pompa y ceremonia que es Trooping the Colour, en junio, algo a lo que los tres niños ya están acostumbrados.

El príncipe George en el Festival de la Memoria

El pasado mes de noviembre, el príncipe Geroge volvió a ser una incorporación sorpresa a la reunión de la realeza en el sombrío fin de semana rindiendo homenaje a las fuerzas armadas, cuando la princesa Kate llevó a su hijo mayor al Festival de la Memoria en el Royal Albert Hall.

En ese momento, el príncipe William se encontraba viajando al reino Unido tras terminar una exitosa gira en Brasil.

La visita del príncipe George a la fundación The Passage

Fue una ocasión muy diferente cuando el príncipe George se unió a su padre en The Passage, una salida que se hizo pública el 20 de diciembre, siguiendo los pasos de su abuela, la princesa Diana.

Al igual que su padre a la misma edad, George asistió por primera vez a esta organización para ayudar entre bastidores a las personas sin hogar, preparando y sirviendo almuerzos.

El príncipe William tiene claro que debe preparar a su hijo como futuro rey del Reino Unido, él mismo aprendió de su abuela, la difunta reina Isabel II, pero sobre todo, de unirse a su madre, la princesa Diana y al rey Carlos III, en diferentes causas y compromisos de la institución, durante años.

