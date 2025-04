Estos son los 7 diseños de uñas que liderarán el street style de abril, según la inteligencia artificial

La llegada de abril trae consigo nuevas tendencias que refrescan nuestro look, y las uñas no son la excepción. Esta temporada, la inteligencia artificial —alimentada con miles de imágenes de pasarelas, redes sociales y editoriales de moda— ha revelado los diseños que dominarán el street style en este mes primaveral. Si estás buscando inspiración para una manicura impactante, elegante o divertida, aquí te compartimos los estilos que no te puedes perder.

1. Uñas “glazed lilac”. Inspiradas en el efecto glaseado de Hailey Bieber, pero en tonos lila suave. Son perfectas para lucir frescura y feminidad con un toque etéreo. La IA las posiciona como el diseño favorito de las mujeres que buscan un look moderno sin dejar de ser sutil.

2. Francesa invertida en tonos neón. Una reinterpretación del clásico francés, esta vez con las puntas hacia la base de la uña y en colores vibrantes como fucsia, verde lima o azul eléctrico. Ideal para quienes quieren destacar en sus outfits urbanos.

Estos son los diseños que dominarán el street style de abril 2025, elegidos por inteligencia artificial. SergeyTay/Getty Images/iStockphoto

3. Efecto mármol en tonos pastel. Este diseño simula las vetas del mármol y se presenta en colores como rosa palo, celeste y melocotón. Es sofisticado, artístico y combina con atuendos monocromáticos o florales, muy comunes en abril.

Variedad de colores en la tendencia de uñas de mármol, desde tonos pastel hasta metálicos. IMAGEN CREADA POR META IA

4. Microdibujos florales. Flores diminutas pintadas a mano (o con sellos) sobre una base nude o transparente. La IA detecta este estilo como uno de los más compartidos en Pinterest y TikTok, especialmente entre mujeres de 25 a 40 años que prefieren un look romántico.

Las flores diminutas pintadas a mano darán un toque romántico a tu look primaveral. Getty Images

5. Uñas cromadas en tonos arena. Para las amantes del minimalismo con glamour. Este diseño refleja luz y elegancia, sin necesidad de colores estridentes. Perfecto para acompañar conjuntos en beige, blanco y tonos tierra.

6. Manicura degradada (ombre). Regresa con fuerza, sobre todo en versiones de rosa a durazno o lila a blanco. El ombre sigue siendo una opción top por su versatilidad y acabado elegante.

Ombré nails: dale un giro moderno a la manicura francesa con estos cinco estilos creativos y a la moda. Imagen generada por Meta AI

7. Diseños abstractos con líneas negras. Sobre bases claras o nude, los diseños tipo “pinceladas” o figuras geométricas en negro son ideales para looks de oficina con un toque arty. Además, combinan con casi cualquier color de ropa.

¿Por qué confiar en las tendencias elegidas por la IA? La inteligencia artificial recopila millones de datos visuales y los analiza para predecir patrones de consumo, estilos emergentes y preferencias por edad y región. Según la plataforma de diseño Canva y el buscador de estilo Pinterest Trends, los tonos suaves, los detalles delicados y el efecto brillo serán protagonistas en las calles durante abril de 2025.