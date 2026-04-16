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Gigi Hadid lleva las mechas babylights, las favoritas del verano para iluminar la mirada

Las mechas babylights vuelven a posicionarse como la gran tendencia del verano, y Gigi Hadid lo confirma con su look.

Abril 16, 2026 • 
Karen Luna
Gigi Hadid

Gigi Hadid lleva las mechas babylights, las favoritas del verano para iluminar la mirada

Getty Images

Cuando llega el verano, hay algo que todas buscamos: luz, frescura y ese efecto natural que parece sin esfuerzo y justo eso es lo que logró Gigi Hadid con su más reciente look, apostando por las mechas babylights, la técnica que ya se perfila como la favorita de la temporada.

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Qué son las babylights y por qué todas las quieren

Las babylights son una técnica de coloración basada en reflejos ultrafinos y delicados, diseñados para imitar el aclarado natural que produce el sol. A diferencia de otras técnicas más marcadas, aquí todo se trata de sutileza. El resultado es un acabado luminoso, suave y muy elegante, ideal si buscas verte más fresca sin un cambio drástico.

Además, tienen ventajas claras que las hacen perfectas para verano:

  • Se integran de forma natural con el tono base.
  • Requieren menos retoques constantes.
  • Aportan dimensión sin saturar el look.

El efecto Gigi Hadid: luz directa al rostro

En el caso de Gigi Hadid, las babylights se combinan con tonos rubios suaves que logran un efecto que iluminan la mirada y suavizan las facciones. La clave está en la colocación estratégica de los reflejos, especialmente en la parte frontal, lo que ayuda a enmarcar el rostro y resaltar los ojos sin necesidad de maquillaje extra.

¡El resultado es ese acabado “sun-kissed” que parece natural, pero en realidad está perfectamente trabajado!

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Las mechas babylights vuelven a posicionarse como la gran tendencia del verano, y Gigi Hadid lo confirma con su look.

Getty Images

Por qué serán tendencia este verano

Las babylights encajan perfecto con lo que define la estética actual: menos rigidez, más movimiento y un brillo saludable.

Funcionan en distintos tonos (desde castaños hasta rubios) y se adaptan tanto a estilos largos como a cortes más modernos. Además, son ideales si buscas un cambio que no te obligue a mantenimiento constante.

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Lo interesante de esta tendencia es que no busca llamar la atención de forma exagerada, sino elevar el look completo desde lo sutil y si algo deja claro Gigi Hadid, es que la elegancia muchas veces está en los pequeños detalles.

Gigi Hadid mechas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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