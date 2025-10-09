Suscríbete
‘Glossy coco hair’, el rubio para morenas que más rejuvenece a los 50 y que será uno de los favoritos del otoño

Si quieres un cambio de look clásico, lindo y que vaya bien con todo, este tono de pelo será tu mejor aliado.

October 08, 2025 
Karen Luna
Jessica Alba

‘Glossy coco hair’, el rubio para morenas que más rejuvenece a los 50 y que será uno de los favoritos del otoño

Getty Images

Hay colores que tienen el poder de iluminarte sin cambiarte por completo, y este otoño el protagonista absoluto es el “Glossy coco hair”. Un tono pensado especialmente para mujeres morenas que quieren verse más jóvenes sin perder naturalidad. Es cálido, elegante, además tiene ese brillo que da vida al rostro, como si acabaras de volver de unas vacaciones al sol.

¿Qué es el “Glossy coco hair”?

El encanto del “Glossy coco hair” está en su equilibrio que mezcla reflejos dorados y mantequilla sobre una base castaña suave, creando una luz que se ve real, no forzada. Es ese tipo de tono que parece natural, pero que claramente fue hecho por un experto.

Inspirado en el color del coco tostado, este rubio se siente sofisticado y acogedor, perfecto para los días fríos del otoño. A diferencia de los tonos fríos o platinados, que pueden endurecer las facciones, este aporta suavidad, logrando ese efecto de “rostro descansado” que muchas buscan a los 50.

El brillo que rejuvenece

Si hay algo que puede definir al “Glossy coco hair”, es su toque luminoso que hace que el movimiento se note y que el color se vea más vivo. Para lograrlo, los estilistas recomiendan tratamientos hidratantes y productos con acabado satinado que reflejen la luz.

Cómo llevarlo este otoño

El “Glossy coco” combina de maravilla con tonos cálidos en la ropa beige, vino, terracota o dorado. Si además se acompaña de un corte con capas ligeras o un flequillo despeinado, el resultado es un look moderno, femenino y luminoso. Básicamente, es una idea que se ve bien con todo tipo de pelo o estilo, justo es lo que nos hace amarlo.

El “Glossy coco hair” es un recordatorio de que el estilo no tiene edad ya los 50, se trata de elegir lo que te hace sentir radiante, segura y auténtica. Sin duda, este tonocon su brillo, logra rejuvenecer sin cambiarte, solo te hace brillar un poco más.

Karen Luna
