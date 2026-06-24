¡Hola al Pixie! Zendaya reinventa el corte para cabello chino que adelgaza la cara

Cuando se trata de marcar tendencias, Zendaya rara vez pasa desapercibida. La actriz volvió a demostrar por qué es uno de los mayores referentes de estilo de su generación durante la promoción de Spider-Man: Brand New Day en Berlín, donde apareció con un look sporty-preppy de la colección Otoño 2026 de Coach que rápidamente llamó la atención. Sin embargo, más allá de su outfit, hubo un detalle que conquistó a los amantes de la belleza: su espectacular corte pixie para cabello chino.

Lejos de la versión clásica y ultracorta que dominó años atrás, Zendaya apostó por una reinterpretación moderna del pixie, con volumen estratégico, textura natural y un acabado que resalta los rizos. El resultado es un look fresco, sofisticado y favorecedor que promete convertirse en uno de los cortes más solicitados de 2026.

El pixie rizado de Zendaya que estiliza el rostro

Durante mucho tiempo se pensó que el cabello rizado debía mantenerse largo para lucir mejor, pero cada vez más estilistas coinciden en que los cortes cortos pueden potenciar la textura natural del pelo y aportar una imagen mucho más moderna.

El pixie rizado que luce Zendaya destaca por mantener volumen en la parte superior de la cabeza mientras deja los laterales más pulidos. Este efecto crea una sensación visual de altura que ayuda a alargar el rostro y suavizar las facciones.

Además, el movimiento natural de los rizos evita que el corte se vea rígido o demasiado estructurado. Al contrario, aporta ligereza y un aire juvenil que favorece a diferentes tipos de rostro.

Por qué será uno de los cortes más buscados de 2026

Las tendencias capilares para 2026 están apostando por la autenticidad y el aprovechamiento de la textura natural del cabello. En lugar de luchar contra los rizos, los expertos recomiendan cortes que los destaquen y faciliten su mantenimiento.

En ese sentido, el pixie para cabello chino encaja perfectamente con la filosofía de belleza actual. Requiere menos tiempo de peinado, aporta volumen donde se necesita y ofrece una apariencia moderna sin perder feminidad.

Otro de sus grandes beneficios es que ayuda a destacar los ojos, los pómulos y la mandíbula, creando una imagen más equilibrada y definida.

Cómo llevar el pixie rizado al estilo Zendaya

La clave para conseguir este efecto está en respetar la forma natural del rizo. Los especialistas recomiendan trabajar con capas suaves que permitan distribuir el volumen sin crear una apariencia excesivamente redondeada.

También es importante utilizar productos hidratantes y definidores que mantengan los rizos flexibles y brillantes. De esta forma, el corte conserva su movimiento y evita el encrespamiento.

Si buscas un cambio de look elegante, práctico y lleno de personalidad, el pixie rizado inspirado en Zendaya puede ser la opción ideal. Su reciente aparición en Berlín confirma que los cortes cortos seguirán dominando las tendencias de belleza y que los rizos serán los grandes protagonistas de 2026.