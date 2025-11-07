Los 7 cortes de pelo que mejor le quedan al flequillo degrafilado y a las mujeres de 50 que quieren disimular arrugas

Hay algo que debes saber si estás por cambiar tu look y cuentas con 50 años: el flequillo marcará un antes y un después si es que aún no lo llevas en tu estilo. El marcar el rostro, suavizar las líneas finas, disimular arrugas de expresión en la frente, restar gruesa y aportar luz en la mirada… un flequillo puede cambiarlo todo. Y si hablamos del que es el mejor para restar visiblemente la edad, y uno de los favoritos de muchas celebridades, es el flequillo degrafilado.

Ese que no es recto, ni grueso, ni pesado, sino aireado y con mechones que se entregan a la longitud deseada para favorecer nuestra imagen. Elegirlo con el corte correcto ayudará a potencializar su efecto rejuvenecedor. Así que toma nota de los siete cortes de pelo que mejor les quedan a las mujeres de 50 que apuestan por este flequillo en su look.

Bixie

Es la mezcla perfecta entre el pixie y el bob, y es uno de los cortes más top para mujeres de 50. Su volumen suave en la coronilla y largos ligeramente ondulados ayudan a levantar ópticamente el rostro. Con un flequillo degrafilado se vuelve un corte moderno gracias a que el movimiento natural del fleco se integra sin peso, evitando endurecer las facciones.

Corte bob

Clásico, elegante y sofisticado, a la altura de la mandíbula o ligeramente debajo, es uno de los cortes más rejuvenecedores de todos los tiempos, pues ayuda a estilizar el rostro. Cuando se lleva con un flequillo degrafilado, suma ligereza en la frente y evita que el bob se vea rígido, logrando un look fresco, jovial y sumamente favorecedor.

Mullet

El mullet regresa para hacer un gran aliado a los 50 porque aporta una estética rock y rebelde, pero sin ser agresivo. Al combinarlo con capas cortas frontales y largos posteriores suaves, el fleco degrafilado se fusiona naturalmente con estas, aportando textura y un efecto de framing en el rostro, que lo estiliza y ayuda a cubrir signos de la edad.

Long bob

La versión más larga del bot sigue siendo uno de los cortes favoritos para estilizar el rostro y renunciar a cierta longitud. El long bob permite jugar con ondas suaves y textura en puntas, lo que se complementa perfecto con el flequillo degrafilado para generar un efecto de marco sutil que suaviza la expresión.

Wolf cut

Este corte, que mezcla el mullet y el shag, es de los favoritos de muchas mujeres actualmente. ¿Por qué? Porque favorece muchísimo a mujeres con poco volumen, especialmente en los 50, cuando suele ser más común que el pelo se afine, integrándose con el flequillo degrafilado de forma tan perfecta que ayuda a lograr un lifting visual inmediato sobre el rostro.

Corte midi

El medio es el largo ideal para aquellas que quieren algo femenino, práctico y con movimiento sin comprometer tanto la longitud. Cuando se suma un flequillo de grafilado a este corte, se puede lograr un lifting natural gracias a que el volumen y movimiento se concentran en la zona alta de pómulos y ojos, suavizando en la línea del ceño y algunas arrugas frontales.

Corte shaggy

El shaggy aporta la textura desenfadada que se siente joven, fresca y sexy. Sus capas desordenadas le dan al flequillo el marco perfecto para mostrar mucha suavidad sobre las facciones. Este corte es perfecto para quienes buscan estilizar su rostro sin esfuerzo y unirse a la tendencia del “messy look” sin endurecer sus facciones.

Después de los 50, la forma en la que llevamos el pelo deja de ser solamente un estilo y se convierte en parte de una estrategia visual e inteligente que nos ayuda a resaltar nuestra belleza natural. El flequillo degrafilado, con su ligereza y efecto difuminado, rejuvenece porque evita el peso de un fleco recto y duro. Así que es la mejor opción si estabas buscando un cambio de imagen; recuerda acompañarlo con alguno de estos cortes de pelo con los que definitivamente vas a rejuvenecer y verte radiante.