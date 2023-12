Los mejores trucos para conseguir un maquillaje de ojos natural

Ya son varias las artistas y famosas, como Gigi Hadid, que se han sumado a la tendencia del no make up-make up, la cual consiste en lograr un maquillaje natural, como si pareciese que no tienes puesto alguna sombra o labial. Sin embargo, llegar a recrearlo puede resultarte no tan fácil si no sabes cómo hacerlo.

Por ello es que en esta ocasión te compartimos algunos tips y trucos para que tu make up de ojos se vea súper natural. Así que si quieres conocerlos, toma nota a continuación que ya te los contamos. ¡Estamos seguros de que te van a fascinar!



Cubre las ojeras con corrector

Antes de aplicarte cualquier producto de maquillaje, debes saber que cubrir las ojeras es muy importante, por eso debes usar un corrector de ojos, para que cubra esa zona. Recuerda que además, esto nos ayudará a no tener una mirada cansada.

Aplica corrector en ojeras para tener una mirada fresca Freepik

Aplica sombras en tonos nude

Uno de los máximos secretos de belleza para lograr un aspecto natural es aplicar sombras de ojos en tonos nude, aunque también pueden entrar los colores marrones claros, el beige y el melocotón, así como las tonalidades ligeramente rosadas.

Utiliza sombras de ojos en tonos nude para un maquillaje natural Freepik

No importa si tienen un acabado mate, brilloso o líquido, pues lo importante aquí es aplicarlas de forma muy sutil, como si no estuvises maquillada y apenas te pusieras un poco de color en los párpados, para profundizar la mirada.

Delineador de ojos en tono marrón

Aunque las sombras son de gran ayuda para lograr un make up natural, también el delineador de ojos en color marrón será un gran aliado si lo que estás buscando es agrandar tus ojos sin tener que usar llamativos colores o trazos.

Así pues, para lograr el mejor resultado, deberás aplicar este delineador en la línea de agua de abajo, pues esto hará que visualmente el tamaño de tus ojos se vea más grande, además de darle mayor produndidad a la mirada. O también puedes hacerte una línea ultra fina, pegada a las pestañas.



Cejas y pestañas, la clave para un look natural

Por último, y para terminar de lograr ese maquillaje tan natural, es muy importante que destaques tus cejas y las pestañas, pues estos bellos le darán un aspecto único y que parecerá como si te hubieses lavado la cara.

Resaltar las pestañas y cejas es esencial para lograr un maquillaje de ojos natural Freepik

En el caso de las cejas, manten su forma natural y solo rellena un poco en algunas zonas, para emparejar. Mientras que con las pestañas, lo que te recomendamos primero es enchinarlas muy bien y después ponerte un rímel o máscara, para alargarlas y definirlas.