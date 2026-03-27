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Manicure rayo de sol: 10 diseños de uñas elegantes con el color favorito para las vacaciones de Semana Santa

Si hay un manicure que está brillando esta primavera 2026, es el efecto “rayo de sol”. Tonos amarillos suaves, acabados luminosos y diseños elegantes están dominando las tendencias de uñas… y sí, son mucho más fáciles de llevar de lo que imaginas.

Marzo 27, 2026 • 
Karen Luna
butter yellow nails

Inspírate con estas ideas elegantes y llenas de color de manicure butter yellow

Instagram. @haileybieber

Si hay un color que está iluminando la primavera 2026, es el amarillo en su versión más sofisticada. El llamado efecto “rayo de sol” se ha convertido en el favorito porque aporta luz, frescura y ese toque elegante que hace que tus manos se vean arregladas sin esfuerzo.

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Lo mejor, es que no necesitas diseños complicados, esta temporada apuesta por uñas sencillas, modernas y con detalles creativos que realmente marcan diferencia.

Por qué el manicure “rayo de sol” es tendencia en primavera 2026

Las tendencias actuales giran en torno a lo natural, lo luminoso y lo fácil de llevar. Tonos como el amarillo mantequilla, limón suave o dorado claro están en auge porque iluminan la piel y combinan con todo.

Además, hay un giro interesante porque los diseños ahora son más limpios, pero con pequeños detalles que hacen que se vean únicos.

10 diseños de uñas elegantes con efecto “rayo de sol”

Aquí las ideas que sí se sienten nuevas y diferentes este 2026:

1. Butter yellow glossy

Un amarillo mantequilla con acabado brillante, es minimalista, elegante y muy en tendencia.}

2. Micro french solar

Base nude con una línea ultrafina en amarillo pastel. Sutil, pero con mucho estilo.

3. Lemon glaze nails

Uñas translúcidas con efecto glaseado en tono limón. ¡Dan ese acabado jugoso y luminoso!

4. Aura nails sunset

Difuminado suave en tonos amarillos y durazno, inspirado en la luz del atardecer.

5. Sunshine outline nails

Solo apuesta por el contorno de la uña en amarillo sobre base nude, esta idea se ve perfecta y moderna.

6. Sorbet yellow gradient

Un degradado delicado de nude a amarillo mantequilla, con efecto ligero y elegante.

7. Cuticle glow nails

Un toque de amarillo difuminado en la zona de la cutícula que crea un efecto de luz natural.

8. Glass lemon tips

Puntas translúcidas en tono limón con acabado tipo vidrio. ¡Fresco, moderno y diferente!

9. Tiny sun accents

Pequeños detalles inspirados en el sol: puntitos, líneas o mini rayos sobre base neutra.

10. Chrome amarillo suave

Un acabado ligeramente cromado en tono solar que refleja la luz con elegancia.

La primavera 2026 deja claro que las uñas ya no buscan solo verse bonitas, sino transmitir frescura, luz y naturalidad.

Uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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