Maquillaje de otoño 2026: labios vino, ojos ahumados y las tendencias que debes conocer

El otoño 2026 llega con una nueva propuesta de belleza, el maquillaje se vuelve más profundo, sofisticado y expresivo, pero sin perder naturalidad. Después de varias temporadas dominadas por la estética clean girl, las tendencias de maquillaje para otoño apuestan por labios vino, ojos ahumados, rubor en tonos berry y delineados difuminados.

Las pasarelas internacionales de otoño-invierno 2026 confirmaron este giro hacia una belleza menos pulida y más personal. En Gucci, Carolina Herrera, Fendi y Burberry, los ojos adquirieron protagonismo con sombras oscuras y delineados imperfectos, mientras que firmas como Saint Laurent llevaron los labios berry a una versión más elegante y sofisticada.

La clave de la temporada está en combinar piel fresca con elementos de mayor intensidad, un labio oscuro con rostro luminoso, ojos ahumados con labios suaves o un rubor intenso acompañado de una base ligera.

Labios vino: el color que dominará el otoño 2026

Los labios en tonos vino, burgundy, ciruela y oxblood serán uno de los grandes protagonistas del maquillaje de otoño 2026.

La tendencia recupera la estética de los años 90, pero con una actualización menos rígida. En lugar de un labial completamente mate y perfectamente delineado, la propuesta actual apuesta por acabados difuminados, satinados o ligeramente brillantes.

En las pasarelas de otoño-invierno, Saint Laurent destacó los labios berry junto a ojos ahumados, mientras que Carven presentó una versión más relajada con labios en tonos berry y chocolate ligeramente desdibujados. Para llevarlos durante el día, una buena alternativa es aplicar el color con pequeños toques y difuminar los bordes con el dedo. Para la noche, puedes definir el contorno y aumentar la intensidad del pigmento.

Una modelo desfila durante la presentación de la colección femenina otoño-invierno 2026-2027 de Saint Laurent, como parte de la Semana de la Moda de París, el 3 de marzo de 2026 en París, Francia. El maquillaje de la pasarela refleja las tendencias de belleza que marcarán el otoño 2026. Getty Images

Ojos ahumados: el regreso del smokey eye

El clásico smokey eye vuelve con fuerza este otoño, aunque ya no tiene que ser perfectamente estructurado.

Los ojos ahumados de 2026 se llevan difuminados, ligeramente desordenados y con apariencia vivida. Los tonos negro, gris, café, chocolate y ciruela son algunos de los más relevantes.

Gucci y Carolina Herrera mostraron versiones intensas del maquillaje de ojos, mientras que Fendi y Burberry apostaron por una mirada más difuminada. La tendencia también tiene una versión más fácil de llevar: utiliza una sombra café o gris sobre el párpado y difumínala hacia la línea inferior de las pestañas. El resultado es menos dramático que un smokey negro, pero conserva la profundidad característica del look.

Karlie Kloss desfila durante la presentación de la colección ready-to-wear otoño-invierno 2026-2027 de Gucci, como parte de la Semana de la Moda de Milán, el 27 de febrero de 2026 en Milán, Italia. El maquillaje de ojos ahumados presentado en la pasarela sirve como referencia de una de las tendencias de belleza que marcarán el otoño 2026. Getty Images

Piel luminosa y menos perfecta

Aunque el otoño suele asociarse con bases de mayor cobertura, este año la piel seguirá viéndose natural.

La tendencia de clean skin continúa, pero cambia de contexto. La idea ya no es conseguir un rostro completamente desnudo, sino una piel fresca, luminosa y real que funcione como contrapunto para los elementos más intensos del maquillaje. La clave está en utilizar una base ligera, corrector únicamente donde sea necesario y productos en crema para conseguir dimensión sin cubrir por completo la textura natural de la piel.

Este acabado resulta especialmente favorecedor cuando se combina con labios oscuros u ojos ahumados.

Rubor berry: el efecto de mejillas recién sonrojadas

Los también llegan al rubor. Frambuesa, ciruela, cereza y rosa profundo serán algunas de las opciones para conseguir el efecto de mejillas naturalmente sonrojadas.

La tendencia apareció en diferentes pasarelas de otoño-invierno 2026, entre ellas PatBo, Ralph Lauren y Simone Rocha. En algunos casos, el rubor se extendió desde las mejillas hacia las sienes mediante la técnica conocida como blush draping. Para que el resultado no sea demasiado intenso, lo ideal es aplicar poco producto y difuminarlo hacia las sienes. Los formatos en crema funcionan especialmente bien para mantener el acabado fresco de la piel.

Una modelo presenta el look de belleza de Simone Rocha durante el desfile otoño-invierno 2026, donde el rubor en tonos berry destaca como una de las tendencias de maquillaje que marcarán el otoño 2026. Getty Images

Maquillaje monocromático en tonos ciruela

Una de las formas más elegantes de llevar las tonalidades de otoño será utilizarlas en diferentes zonas del rostro. El maquillaje monocromático en tonos ciruela, vino y berry permite utilizar una misma familia de color en ojos, mejillas y labios, cambiando únicamente la intensidad y el acabado.

Para un resultado sofisticado, puedes utilizar una sombra ciruela muy difuminada, un rubor berry y un labial vino aplicado de manera ligera. Para la noche, aumenta la intensidad del labio y añade delineador negro.

Delineado difuminado: el nuevo eyeliner de otoño

El delineado perfecto deja espacio a una versión más relajada. El smudged eyeliner, o delineado difuminado, será una de las maneras más sencillas de actualizar el maquillaje esta temporada.

La propuesta consiste en aplicar lápiz negro, café o gris cerca de las pestañas y difuminarlo ligeramente para conseguir una mirada más profunda y menos estructurada. En Londres, esta estética apareció en diferentes versiones durante la temporada otoño-invierno 2026, desde ojos ahumados en tonos grises hasta delineados más gráficos.

También puedes utilizar una sombra oscura sobre el delineador para conseguir un acabado más suave.

Sombras metálicas para quienes quieren algo diferente

No todo será oscuridad durante el otoño. Los tonos metálicos también tendrán un lugar importante, especialmente en plata, gris, dorado y tonos joya.

En París, firmas como Vivienne Westwood, Hermès y Rabanne mostraron ojos con detalles plateados que pueden llevarse tanto de manera discreta como más intensa. Una forma sencilla de incorporar esta tendencia es colocar una pequeña cantidad de sombra plateada en el lagrimal o en el centro del párpado. Para la noche, puedes extenderla sobre todo el párpado móvil.

Una modelo presenta el look de belleza de Vivienne Westwood durante el desfile otoño-invierno 2026, donde las sombras metálicas aportan luminosidad a la mirada y se posicionan como una de las tendencias de maquillaje para otoño 2026. Getty Images

Labios rojos: el clásico que no desaparece

Aunque los tonos vino serán protagonistas, el rojo clásico seguirá siendo una de las grandes apuestas del otoño 2026. Durante la Semana de la Moda de Nueva York aparecieron labios en rojo bermellón, una versión más brillante y vibrante que los tradicionales tonos burgundy. Michael Kors y Proenza Schouler fueron algunas de las firmas que llevaron este color a la pasarela.

También es una tendencia que ya se está trasladando a las celebridades. Anne Hathaway, por ejemplo, ha llevado recientemente un rojo intenso creado por el maquillista Hung Vanngo, mientras que Scarlett Johansson y Liv Tyler también han apostado por esta gama.

Una modelo presenta el look de belleza de Michael Kors durante el desfile otoño-invierno 2026, donde los labios rojos destacan como una de las tendencias clásicas que regresan con fuerza para el maquillaje de otoño 2026. Getty Images

Así será el maquillaje de otoño 2026

La belleza de esta temporada no se trata de elegir entre maquillaje natural o maquillaje intenso. La tendencia está precisamente en combinar ambos extremos.

Una piel luminosa puede acompañarse de un labio vino; un smokey eye puede equilibrarse con labios nude; y un rubor berry puede convertirse en el único elemento de color de un rostro prácticamente desnudo.

El otoño 2026 recupera algunos de los códigos de belleza más sofisticados de los años 90, pero los adapta a una estética mucho más relajada. El resultado es un maquillaje menos perfecto, más expresivo y, sobre todo, mucho más personal.