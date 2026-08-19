Mette-Marit celebra un cumpleaños complicado rodeada de Haakon, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus

Mette-Marit de Noruega cumple 53 años este 19 de agosto en uno de los momentos más complejos de su vida. La princesa heredera atraviesa la recuperación de un trasplante de pulmón, mientras su familia enfrenta distintos frentes que han puesto a la monarquía noruega bajo una atención mediática poco habitual.

En medio de este escenario, la Casa Real de Noruega quiso celebrar el cumpleaños de Mette-Marit con una fotografía inédita en la que aparece junto a su esposo, el príncipe heredero Haakon, y sus dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

La imagen fue tomada a comienzos de 2026 y muestra a la familia reunida en un momento privado, lejos de los habituales retratos oficiales de la monarquía. La elección resulta especialmente significativa debido al delicado momento personal y familiar que atraviesa la princesa heredera.

Mette-Marit cumple 53 años tras un trasplante de pulmón

La salud de Mette-Marit ha sido uno de los principales motivos de preocupación para la familia real noruega durante 2026.

La princesa heredera padece fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que afecta progresivamente la capacidad de los pulmones para funcionar con normalidad. Su estado de salud se deterioró durante los últimos meses y finalmente tuvo que someterse a un trasplante de pulmón.

Después de la intervención y de varias semanas de recuperación, Mette-Marit recibió el alta hospitalaria y comenzó una nueva etapa de recuperación en casa. Su regreso a las actividades oficiales será gradual y todavía deberá mantener una agenda reducida mientras continúa bajo supervisión médica. Su primera aparición pública después del trasplante ocurrió recientemente, cuando acudió al hospital donde permanece ingresado el rey Harald V. El momento marcó su regreso a la vida pública después de la delicada operación.

La fotografía familiar con la que la Casa Real felicitó a Mette-Marit

Para celebrar los 53 años de Mette-Marit, la Casa Real noruega compartió una fotografía en la que aparece acompañada por Haakon, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. El retrato, realizado a comienzos de este año, tiene un carácter mucho más familiar que institucional. Mette-Marit aparece junto a sus tres principales apoyos dentro de la familia real, su esposo y sus dos hijos.

La imagen llega además en un momento en el que la princesa heredera ha tenido que reducir considerablemente su presencia pública debido a su estado de salud. Ingrid Alexandra, de 22 años, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono noruego, mientras que su hermano, Sverre Magnus, de 20 años, ocupa el tercero.

Haakon, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus acompañan a Mette-Marit

La familia inmediata de Mette-Marit se ha convertido en una pieza fundamental durante su recuperación. Haakon ha mantenido una presencia constante junto a su esposa mientras continúa desempeñando sus responsabilidades como príncipe heredero. La situación se ha vuelto todavía más exigente debido al estado de salud del rey Harald V.

El monarca noruego, de 89 años, ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años y su reciente hospitalización volvió a colocar a Haakon en el centro de las responsabilidades institucionales de la Corona.

Durante la ausencia temporal de su padre, Haakon asumirá las funciones de regente, mientras continúa acompañando a Mette-Marit durante su recuperación. Por su parte, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus han comenzado a tener una presencia más visible dentro de la agenda de la familia real noruega. La nueva generación de la monarquía ha ido ganando protagonismo mientras sus padres y abuelos atraviesan momentos especialmente complicados.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus dejan Noruega Getty Images

El difícil momento familiar de Mette-Marit

A los problemas de salud de Mette-Marit se suma una complicada situación familiar relacionada con su hijo mayor, Marius Borg Høiby, nacido de una relación anterior al matrimonio de la princesa con Haakon.

El proceso judicial de Marius se ha convertido en uno de los mayores desafíos recientes para la familia real noruega y ha mantenido a Mette-Marit y Haakon bajo una intensa atención mediática.

La situación ha generado numerosas preguntas sobre el impacto que el caso podría tener en la imagen de la familia real, especialmente porque Marius, aunque forma parte de la familia del príncipe heredero, no tiene funciones oficiales dentro de la monarquía.

A esto se sumó durante 2026 la polémica relacionada con los vínculos que Mette-Marit mantuvo años atrás con Jeffrey Epstein, un asunto que también provocó cuestionamientos públicos sobre la princesa heredera.

Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

Mette-Marit y Haakon se preparan para cumplir 25 años de matrimonio

El cumpleaños de Mette-Marit también llega pocas semanas antes de una fecha importante para la pareja.

Mette-Marit y Haakon se casaron el 25 de agosto de 2001 en la catedral de Oslo, por lo que este mes celebrarán su 25 aniversario de boda.

Una experta analizó los gestos recientes de la princesa Mette-Marit de Noruega @detnorskekongehus

La relación de ambos ha atravesado desde entonces distintos momentos de presión pública, pero 2026 ha marcado un periodo especialmente complicado debido a los problemas de salud de Mette-Marit y a las circunstancias que rodean a la familia real. A pesar de todo, la fotografía difundida por la Casa Real noruega para celebrar el cumpleaños de la princesa heredera pone el foco en su círculo más cercano.

Los 53 años de Mette-Marit llegan lejos de las grandes celebraciones y en medio de un periodo en el que su recuperación es la principal prioridad. La imagen junto a Haakon, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus muestra precisamente ese lado más íntimo de la princesa heredera: el de una madre y esposa rodeada por su familia en uno de los años más difíciles de su vida.

Mientras continúa recuperándose del trasplante de pulmón y Haakon asume nuevas responsabilidades dentro de la Corona, Mette-Marit encara sus 53 años con la mirada puesta en su salud y en su regreso progresivo a la vida pública.