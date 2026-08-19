Rey Carlos III: la reina Camila revela cómo reaccionó el monarca al recibir su diagnóstico de cáncer

La reina Camila habló por primera vez sobre el impacto que tuvo conocer el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y reveló cómo afrontó el monarca la noticia antes de que el Palacio de Buckingham hiciera pública su enfermedad.

La reina Camila ha contado un aspecto hasta ahora desconocido sobre uno de los momentos más delicados de su matrimonio con el rey Carlos III, cómo vivió en privado el diagnóstico de cáncer del monarca y cuál fue la reacción de su esposo al conocer que padecía la enfermedad.

La revelación ocurrió durante una conversación con Laura Lee, directora ejecutiva de Maggie’s, una organización británica que ofrece apoyo a personas con cáncer y a sus familias. El encuentro forma parte de un video realizado para conmemorar el 30 aniversario de la organización, de la que Camila es presidenta desde 2008. La conversación permitió a la reina recordar los días previos a que el Palacio de Buckingham confirmara públicamente, en febrero de 2024, que Carlos III había sido diagnosticado con un tipo de cáncer que nunca ha sido especificado.

¿Cómo reaccionó el rey Carlos III al saber que tenía cáncer?

De acuerdo con Camila, el rey Carlos III decidió afrontar su enfermedad manteniéndose activo y continuando, en la medida de lo posible, con sus responsabilidades.

“Esta es mi manera: voy a afrontarlo”, fue la actitud que, según recordó la reina, adoptó el monarca al conocer su diagnóstico.

Camila también destacó la determinación de su esposo durante el tratamiento. En la conversación explicó que, pese a la enfermedad, Carlos III estaba decidido a continuar trabajando y que prácticamente nada consiguió detenerlo. La actitud del rey también ha marcado la manera en que la monarquía británica ha hablado públicamente sobre el cáncer. A diferencia de décadas anteriores, Carlos III decidió hacer público su diagnóstico, aunque sin revelar qué tipo de cáncer padece.

El rey Carlos III se encuentra ‘extremadamente bien’, según dice su esposa Camila. (Getty Images)

Camila revela lo difícil que fue guardar el diagnóstico de Carlos III

Uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando Camila recordó que conocía la enfermedad de su esposo antes de que fuera anunciada oficialmente. El 31 de enero de 2024, apenas unos días antes de que Buckingham Palace confirmara el diagnóstico, la entonces reina visitó un centro de Maggie’s en el Royal Free Hospital de Londres.

El compromiso tenía un significado especial porque Camila debía conversar con pacientes con cáncer y sus familiares mientras ella acababa de enterarse de que su propio esposo enfrentaba la enfermedad. La reina reconoció que fue difícil mantener el silencio.

Durante aquella visita, estuvo a punto de hablar sobre el diagnóstico de Carlos, pero decidió no hacerlo porque consideró que todavía no era el momento adecuado. Según explicó, observar a las personas que estaban atravesando sus propios procesos de enfermedad hizo que comprendiera todavía más la importancia de los centros de apoyo para pacientes y familiares.

La reina Camila vivió un momento de incomodidad al encontrarse con esta famosa actriz. Getty Images

¿Cuándo se anunció que el rey Carlos III tenía cáncer?

El Palacio de Buckingham anunció el 5 de febrero de 2024 que Carlos III estaba recibiendo tratamiento contra un tipo de cáncer.

El diagnóstico se descubrió después de que el monarca se sometiera en enero de ese año a un procedimiento para tratar un agrandamiento benigno de próstata. El Palacio aclaró posteriormente que el cáncer no era de próstata, pero nunca especificó qué tipo de enfermedad se le había diagnosticado. La decisión de hacer público el diagnóstico rompió con la tradicional discreción de la familia real británica respecto a los problemas de salud de sus integrantes.

Desde entonces, Carlos III ha hablado ocasionalmente sobre su experiencia con el cáncer y sobre la importancia de la detección temprana.

El cáncer de Carlos III también cambió la vida de Camila

Para Camila, el diagnóstico no solo significó preocuparse por la salud de su esposo. También supuso enfrentarse por primera vez, dentro de su propia familia, a una enfermedad con la que llevaba años relacionándose desde su trabajo con Maggie’s.

La reina explicó que hasta entonces había acompañado a pacientes y familiares desde su papel institucional, pero que la situación adquirió una dimensión completamente diferente cuando el cáncer llegó a su propia casa.

“De repente a tu marido le diagnostican la enfermedad”, explicó al recordar aquel momento y la responsabilidad de ayudar a Carlos durante su tratamiento.

Su testimonio pone el foco en una parte menos visible de la enfermedad: el impacto que un diagnóstico de cáncer también tiene en las parejas, familiares y personas que acompañan al paciente.

Archivo

¿Cómo está actualmente el rey Carlos III?

Carlos III continúa recibiendo tratamiento contra el cáncer, aunque su evolución ha permitido reducir la intensidad de este.

En diciembre de 2025, el monarca explicó que un diagnóstico temprano y una intervención eficaz habían permitido modificar su tratamiento para 2026. También insistió en la importancia de acudir a las pruebas de detección disponibles, al considerar que detectar el cáncer a tiempo puede marcar una diferencia fundamental.

La organización Maggie’s también ha señalado el impacto que tuvo la decisión del rey de hablar públicamente sobre su enfermedad. Según Laura Lee, desde que Carlos anunció su diagnóstico se registró un aumento del 12% en la cantidad de hombres que acuden a los centros de la organización.

El rey Carlos III y la reina Camilla presentan su tarjeta de Navidad Getty Images

Camila también habló de la importancia del apoyo a las familias

El testimonio de la reina llega en un momento especialmente relevante para Maggie’s, que celebra tres décadas ofreciendo apoyo emocional, psicológico y práctico a personas con cáncer.

La conversación entre Camila y Laura Lee también puso de manifiesto que el diagnóstico de una enfermedad grave no afecta únicamente al paciente. Los familiares y amigos necesitan igualmente espacios donde puedan recibir orientación y apoyo.

En el caso de la familia real británica, la experiencia de Carlos III y también la que atravesó Kate Middleton ha contribuido a que la conversación sobre el cáncer sea más abierta. La propia Camila reconoció que vivir de cerca la enfermedad de su esposo transformó su perspectiva sobre quienes acompañan a un paciente durante el tratamiento.

Así, más de dos años después de que Buckingham Palace confirmara el diagnóstico de Carlos III, la reina ha revelado por primera vez cómo vivió aquellos primeros días: con la preocupación de una esposa, pero también con la obligación de guardar silencio mientras el monarca decidía cómo enfrentaría públicamente su enfermedad.