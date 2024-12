¿Carlos III seguirá en tratamiento contra el cáncer? Salen a la luz nuevos detalles sobre su estado de salud

La salud del rey Carlos III ha sido un tema que ha generado incertidumbre desde que se anunció su diagnóstico de cáncer a principios de este año. Por lo que, desde entonces, se encuentra bajo tratamiento oncológico. Sin embargo, nueva información da luz sobre cuánto tiempo más seguirá con este régimen médico.

Según lo publicado recientemente en The Daily Mail, supuestas fuentes del Palacio de Buckingham aseguraron el monarca británico continuará recibiendo tratamiento durante el 2025. “Su tratamiento ha ido avanzando pero como es una enfermedad controlada, el ciclo de debe continuar durante el próximo año”, señalaron. Sin embargo, esta situación no le ha quitado la actitud optimista ya que planea cumplir con sus compromisos públicos en Sandringham durante la temporada navideña.

La salud de Carlos III va en “dirección positiva”, según el Palacio de Buckingham

Además, las mismas fuentes de palacio sugieren que, pese a la situación, la salud de Carlos sigue evolucionando de manera favorable."Está bajo control y avanzando en una dirección positiva”, dicen al citado medio, por lo que “esto incluirá visitas emocionantes en el Reino Unido y al extranjero durante la primera mitad de 2025". Unas palabras que dan a entender que el rey seguirá, en la medida de lo posible, tanto con su agenda como con sus funciones públicas.

Desde inicios de año el rey Carlos III se encuentra bajo tratamiento contra el cáncer Getty Images

A pesar de los desafíos de salud, el rey ha demostrado una notable dedicación a sus deberes reales. Recientemente, completó una exitosa visita a Australia y Samoa, acompañado de la reina Camilla, lo que refleja su compromiso con sus responsabilidades. Por lo que la misma fuente destacó la devoción del monarca, señalando que su disposición a realizar semejante viaje pese a su condición médica es una muestra de su compromiso por la corona británica.

Por otro lado, una persona cercana al rey habló para el diario The Times sobre los motivos que habrían llevado al monarco a no revelar qué tipo de cáncer tiene. Según esta fuente, esta decisión tendría que ver con el hecho de que Carlos desea llegar al mayor número posible de personas que padecen esta enfermedad y no enfocarse en una particular forma de cáncer.

El rey Carlos III seguirá en la medida de lo posible con sus funciones públicas en 2025 Instagram @theroyalfamily

Mientras tanto, Carlos III ha mantenido un perfil bajo respecto a su estado de salud, pero ha compartido algunas actualizaciones con el público. En varias ocasiones, incluso, ha mencionado efectos secundarios como la pérdida temporal del gusto debido al tratamiento.

Por otro lado, la Familia Real ha expresado su agradecimiento por el apoyo y los buenos deseos recibidos durante este tiempo tan dificil, pues recordemos que también Kate Middleton le hizo frente al cáncer este año. Sin embargo, esta dura situaión ha servido para reforzar la resiliencia de la monarquía en tiempos de adversidad.