El impresionante consejo que Camilla Parker dio a Kate Middleton para tener un matrimonio feliz

Según los informes, Camilla Parker conoció al entonces príncipe Carlos a mediados de 1971, en un partido de Polo. En ese entonces, la ahora reina consorte acababa de terminar su relación con el padre de sus hijos, Andrew Parker Bowles, quien, tras firmar su divorcio en 1970, estaba cortejando a la princesa Ana, la hermana menor del rey.

Carlos y Camilla se hicieron amigos cercanos y finalmente comenzaron una relación romántica. Finalmente, después de atravesar decenas de obstáculos y rivalidades, los amantes se casaron en 2005. Desde entonces, aunque a muchos no les parezca, la pareja vive una vida feliz.

Sin embargo, por más orgánica que pudiera parecer la estabilidad del matrimonio de los reyes, en realidad esta se debe, en gran parte, a la implementación de una curiosa técnica por parte de Camilla, quien no ha dudado en transmitir a Kate Middleton su secreto para mantener a su esposo contento.

Camilla Parker tiene una clave infalible para mantener estable su matrimonio con Carlos III de Inglaterra Chris Jackson/Getty Images

¿Cuál es la técnica infalible de Camilla Parker para mantener contento al rey Carlos III?

De acuerdo con el autor real Robert Lacey, Camilla le confió a la princesa de Gales su más íntimo secreto para “mantener a un príncipe ocupado”.

El experto narra en su libro “Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult” que Camilla Parker aconsejó a la futura reina “adaptar su horario”, bueno, básicamente toda su vida a su esposo, el príncipe William.

Lacey agrega: “Catherine obviamente siguió ese consejo y ayudó a convertir a William en el príncipe feliz que es hoy”, una afirmación de la que no hay duda, si tomamos en cuenta que la vida de Middleton dio un giro de 180 grados después de comenzar su relación con el heredero, ya que recordemos: ella ni siquiera pertenecía a la realeza.

Camilla Parker advirtió a Kate Middleton sobre lo que tiene que hacer para mantener contento al príncipe William Karwai Tang/WireImage

¿Cómo es la relación de Kate Middleton con Camilla Parker?

Saber que la esposa de Carlos III dicta sus mejores consejos a la esposa de su hijastro inevitablemente trae a colación las preguntas: ¿qué tal se llevan Camilla y Kate Middleton?, ¿cómo es su dinámica de convivencia en el día a día en el palacio? y si ¿en verdad han compartido otros de sus secretos para mantener una vida familiar feliz?

A esas preguntas da respuesta un artículo del Economic Times, el cual cita a otros medios, los cuales aseguran que la relación entre la reina y la princesa de Gales es “realmente tensa”.

Según el portal Us Weekly, a Camilla Parker le encanta ser reina y sus responsabilidades reales, por lo que no quiere ceder ninguno de sus deberes a Kate, quien cada vez cobra más protagonismo dentro de la Familia Real, lo cual complica su relación.