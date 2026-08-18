Manicura a los 50: 5 tonos de esmaltes que conquistarán el verano por su efecto “manos caras”

Si ya te sabes de memoria la lista de nude, rojo, rosa, azul y verde que aparece cada verano, tengo una buena noticia: hay vida más allá de esos colores. Para las mujeres de 50 que quieren probar algo diferente, esta temporada permite jugar con tonos mucho más curiosos sin perder ese acabado elegante que hace que las manos se vean cuidadas.

La clave está en elegir colores con matices especiales y, sobre todo, en apostar por acabados perlados, translúcidos o ligeramente metálicos. De hecho, las tendencias de verano 2026 están dejando espacio para manicures más iridiscentes y texturas inspiradas en el mar.

1. Nácar champagne con reflejo rosado

No es dorado, tampoco plateado y definitivamente no es el clásico nude. El nácar champagne tiene una base cálida casi transparente con un reflejo rosado que aparece cuando las uñas reciben luz.

Es una opción preciosa si buscas el efecto de “manos caras” sin recurrir a un color completamente discreto. Además, el acabado perlado aporta dimensión y hace que unas uñas sencillas parezcan mucho más trabajadas.

2. Verde oliva negra con acabado jelly

Aquí no hablamos del verde pistache o matcha que hemos visto hasta el cansancio. El oliva negra es mucho más profundo y tiene ese matiz entre verde, gris y marrón que recuerda a las aceitunas oscuras.

Llévalo en versión jelly, es decir, ligeramente translúcida y brillante. El resultado es mucho más sofisticado que un esmalte completamente opaco y queda especialmente bonito en uñas cortas.

3. Malva topo

Si te gustan los colores sobrios pero quieres escapar del beige, prueba el malva topo. Es una mezcla entre un gris cálido, un rosa apagado y un ligero matiz violáceo.

Su encanto está precisamente en que cuesta definirlo. Dependiendo de la luz puede verse más rosado o más gris, lo que le da ese aspecto sofisticado y nada obvio.

4. Cobre viejo

Olvídate del dorado brillante. El cobre viejo tiene una apariencia metálica más suave, casi envejecida, que recuerda a una pieza de joyería vintage.

Para conseguir el efecto manos caras, lo ideal es que el esmalte tenga partículas finas de brillo en lugar de glitter grueso. Así refleja la luz sin que las uñas parezcan demasiado cargadas.

5. Perla gris ahumada

Este es probablemente el tono más inesperado de la lista. La perla gris ahumada combina una base gris muy ligera con un acabado nacarado que refleja pequeños destellos según cómo incida la luz.

No es gris cemento ni plateado tradicional: es mucho más delicado. Y justamente por eso puede convertirse en ese pequeño detalle diferente que hace que un look básico se vea mucho más interesante.

El secreto para que se vean elegantes

Llevar un color de esmalte original después de los 50 no significa que tengas que elegir un tono llamativo. Muchas veces el verdadero efecto de “manos caras” está en la combinación: un color poco común, uñas bien limadas, cutículas cuidadas y un acabado uniforme.