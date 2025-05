Maquillaje monocolor: explora cómo las sombras de un solo color te dan un enfoque minimalista

En un mundo donde el exceso a veces parece la norma, el maquillaje monocolor llega como un respiro de frescura y elegancia. Esta tendencia apuesta por usar un solo tono —o variaciones suaves del mismo— en ojos, mejillas y labios, logrando un efecto minimalista, armonioso y moderno. Y aunque pueda sonar simple, el resultado es impactante: un look pulido, sofisticado y ultra favorecedor que no pasa desapercibido.

El maquillaje monocolor no solo está en tendencia (lo vemos constantemente en pasarelas, editoriales y redes sociales), también es fácil de lograr y se adapta a cualquier tipo de rostro o tono de piel. Perfecto para mujeres prácticas, para quienes quieren simplificar su rutina sin sacrificar estilo, y para quienes aman verse bien sin complicarse.

Menos es más: la tendencia de maquillaje que armoniza tu rostro y eleva tu estilo sin esfuerzo

La clave del maquillaje monocolor está en la armonía visual. Al usar el mismo tono en diferentes zonas del rostro, se genera un efecto de unidad que suaviza los rasgos y da una apariencia limpia y fresca. Además, estiliza el rostro y resalta los ojos y labios sin necesidad de contrastes fuertes o delineados marcados.

Este tipo de look también ayuda a proyectar una imagen elegante y actual, ideal tanto para el día como para eventos formales o sesiones de fotos. Y lo mejor: puedes lograrlo en muy poco tiempo.

¿Qué tonos puedes usar en makeup monocolor?

La magia del maquillaje monocolor es que no hay reglas fijas, pero aquí algunos tonos infalibles según el efecto que busques:



Rosa nude: para un look romántico y suave, perfecto para todos los días.

Terracota o durazno: cálido y natural, ideal para pieles morenas o bronceadas.

Malva o ciruela: da profundidad con elegancia, ideal para eventos o citas nocturnas.

Rojo ladrillo: audaz pero armónico, perfecto para destacar en una cena o reunión.

Champagne o beige brillante:

Puedes elegir productos multiuso como tintes en crema, bálsamos con color o incluso sombras líquidas que apliques en párpados, mejillas y labios con los dedos. El resultado: fácil, rápido y con mucho estilo.

¿Cómo lograr un look monocolor paso a paso?

Prepara tu piel con una base ligera o BB cream y un poco de corrector. Elige tu tono y aplícalo en los párpados, difuminando con brocha o dedos. Usa el mismo producto como rubor, aplicándolo en las manzanas de las mejillas.

Tonos como rosa nude, terracota o malva realzan el rostro sin esfuerzo. Getty Images Termina con ese tono en los labios, ya sea en bálsamo, labial o tinta. Si quieres añadir dimensión, puedes aplicar un iluminador suave o una máscara de pestañas.

El maquillaje monocolor es la prueba de que no necesitas una gran cantidad de productos ni horas frente al espejo para verte increíble. Con un solo tono bien elegido, puedes lograr un look moderno, elegante y perfectamente equilibrado. Así que la próxima vez que no sepas cómo maquillarte… elige uno, y hazlo todo con él.