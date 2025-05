Revelan la fuerte razón por la que Letizia Ortiz fue la única royal que no llevó tiara en esta lujosa boda real

La boda de Federico X y Mary de Dinamarca se celebró el 14 de mayo de 2004 en la Catedral de Copenhague y en ella estuvieron presentes varias royals, entre ellas Letizia Ortiz, quien en ese entonces era prometida de Felipe VI, por lo cual no llevó acudió al evento portando una tiara, a diferencia del resto de las asistentes reales, quienes para lo ocasión sacaron del joyero familiar sus mejores piezas.

Los actuales reyes de España aún no habían caminado hacia el altar, por lo que el protocolo exigía que Letizia no llevara tiara. Fue hasta ocho días después de la boda de Mary, el 22 de mayo, cuando el entonces príncipe de Asturias y Doña Letizia se casaron en la catedral de la Almudena de Madrid y sólo hasta entonces la ex periodista pasó a ser oficialmente un miembro de la Familia Real española.

Mary Donaldson y Federico de Dinamarca se casaron en 2004 y Letizia Ortiz acudió como invitada A. Jones/J. Whatling/J. Parker/M/UK Press via Getty Images

La boda de Mary y Federico fue la primera boda real de la madre de Leonor y, sin duda, no necesitó una corona para brillar. Su increíble vestido Caprile rojo pasó a la historia y la elevó como la mejor vestida de la ceremonia.

¿Cómo fue el outfit de Letizia Ortiz para acudir a la boda de Mary de Dinamarca?

En aquel mayo de 2004, Letizia deslumbró a todos los presentes en la Catedral de Copenhague luciendo un vestido largo con escote recto sin tirantes y mangas transparentes, que combinó con tacones de punta y un clutch adornado.

La ex periodista se dejó ver del brazo de su entonces prometido tras la ceremonia, mostrándose segura de su belleza con cabello castaño y suaves reflejos caramelo, con ondas Hollywood recogidas en un peinado y un toque de labial rubí que acentuó su conjunto.

Letizia Ortiz y Felipe VI también deslumbraron en la boda de Mary de Dinamarca Pascal Le Segretain/Getty Images

¿Qué royals sí acudieron a la boda de Mary de Dinamarca llevando una tiara?

Además de Letizia Ortiz, otras de las royals que estuvieron presentes en el enlace matrimonial de Federico y Mary de Dinamarca; y, a diferencia de la prometida de Felipe, ellas sí pudieron acudir al evento con sus mejores tiaras. Algunas de las invitadas más destacadas del enlace nupcial fueron: