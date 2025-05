Revelan cuál es el radical cambio que Meghan Markle tendría que hacer para ganar aprobación de la gente

Meghan Markle, duquesa de Sussex, continúa esmerándose por ser tomada en serio como empresaria, haciendo todo lo posible para que su nueva marca de estilo de vida “As Ever” se mantenga en tendencia y cada vez sea comprada por más gente. Sin embargo, para que esto suceda, la ex actriz tendría tendría que, de una vez por todas, dejar de explotar su el privilegio de título real, según una experta.

La ex corresponsal real de la BBC Jennie Bond opina que Meghan debería comenzar a defender sus proyectos a partir de sus méritos, en lugar de definirse por su relación con la Familia Real.

Meghan Markle continúa haciéndose llamar duquesa de Sussex captura

La experta declaró ante el diario The Mirror: “Creo que también está decidida a demostrar que tiene un carácter fuerte y que, a partir de comienzos relativamente humildes, se ha convertido en una actriz exitosa, y ahora en una persona influyente y empresaria”.

A su vez, Jennie agregó: “Creo que está ansiosa por ser vista como una empresaria exitosa por derecho propio, y no solo porque ha vivido brevemente dentro de los muros del palacio y tiene un título real”, asegurando que esas intenciones quizá se percibirían con mayor claridad si Meghan se resistiera a usar su título en sus negocios y relaciones personales.

¿Carlos III podría quitarle a Meghan Markle su título real para que deje de beneficiarse de él?

Aunque ya no reciben tratamiento de “Su Alteza Real”, el príncipe Harry y Meghan Markle conservan sus títulos de “duques de Sussex” y continúan beneficiándose del estatus que ese nombramiento les otorga, por lo cual muchos seguidores reales exigen a Carlos III que intervenga y le retire ese privilegio a la pareja.

Aseguran que Carlos III no tiene intensiones de despojar a Meghan Markle de s u título real Getty Images

De acuerdo con The Mirror, algunos títulos pueden ser retirados por voluntad del rey, pero para llevar a cabo ese proceso de despojo se requiere de una ley del Parlamento, instancia que, por el momento, tiene asuntos más urgentes que resolver.

Además, se dice que el rey Carlos III no tiene en sus planes despojar a Meghan y a Harry de sus títulos, debido a que tiene el deseo de que, algún día, sane su amarga ruptura con su hijo menor.

“Dudo que al rey Carlos le guste que Meghan haga referencias a la importancia de Sussex como su nombre, pero siempre he sentido que se muestra reacio a iniciar cualquier proceso para despojarlos a ella y a Harry de sus títulos”, declaró el experto real Phil Dampier ante el diario The Sun. “Sería difícil hacerlo y no quiere empeorar la ruptura; espera que algún día pueda haber una reconciliación con su hijo”, agregó el especialista.