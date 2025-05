¿Cada cuánto se deben lavar los pantalones de mezclilla? 3 pasos para cuidar tus jeans

Aunque los jeans son un básico en cualquier armario, las cuestiones relacionadas con su cuidado a menudo suelen ignorarse, como pasa con la limpieza y el mantenimiento. Tratándose del tiempo recomendado para lavar los pantalones de mezclilla, es importante considerar aspectos como los materiales y constancia de uso, pues esto te ayudará a saber cuál es la rutina más apta para ti.

¿Con qué frecuencia se deben lavar los jeans?

Si bien no existe una regla general respecto a cada cuánto se tienen que lavar los denim jeans, usualmente se sugiere hacerlo cada 4 o 5 usos. Este lapso puede variar dependiendo de las circunstancias en las que se usaron, pero si no hubo factores externos que los ensuciaran notablemente, no será necesario limpiarlos inmediatamente después de cada puesta.

Los jeans son una prenda básica para cualquier look Freepik

Otra cuestión que hay que tomar en cuenta, es que la durabilidad de una prenda en muchos casos depende del cuidado que se le brinde. En el caso de los jeans, aunque usualmente están hechos con materiales resistentes, el someterlos a ciclos de lavado frecuentes puede desgastar la mezclilla prematuramente.

3 tips para cuidar los pantalones de mezclilla

1. Los jeans se lavan con agua fría. Un truco sencillo, pero funcional para alargar la vida útil de tu ropa, consiste en lavarlos siempre con agua fría. Entre los beneficios que esta práctica tiene, está el conservar su forma, color y textura intacta.

2. No metas los pantalones a la secadora. Después de lavar tus jeans, trata de dejarlos secar al aire libre, ya que el calor generado por los movimientos que este tipo de herramientas utilizan, podrían quitarle toda su elasticidad y deformarlos. Un plus es voltearlos para que el color no pierda su intensidad original.

Cuidar los ciclos de lavado de tus jeans ayudará a aumentar su vida útil Getty Archivo

3. Cuida los productos de limpieza. Los detergentes y suavizantes que uses en cada ciclo de lavado de tus pantalones de mezclilla también tienen influencia en su mantenimiento. Procura elegir productos que sean amigables con los textiles, sobre todo porque esto no desgastará el color ni maltratará el denim.