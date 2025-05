La inesperada revelación de Meghan Markle sobre la maternidad con la que lanzaría una indirecta a la Familia Real

Meghan Markle compartió una reflexión íntima sobre la maternidad, una confesión que ha generado revuelo ya que varios han interpretado ello como una indirecta hacia la Familia Real Británica.

Las expectativas de Meghan Markle sobre la maternidad

La duquesa de Sussex reveló en el episodio más reciente de su podcast, Confessions of a Female Founder, la imagen idealizada que tenía de la maternidad. Algo que contrastó bastante con la realidad que vivió cuando formaba parte de la Familia Real.

“Me decía: ‘Oh, cielos, voy a dar un discurso con un bebé en la cadera'. Tenía toda una visión”, indicó. Aunque reconoció que no fue lo que ella esperaba. “De acuerdo, me pasaron muchas cosas externas cuando tuve los dos embarazos y los dos bebés”, dijo. “Pero no fue como me lo había imaginado”, señaló

Recordemos que durante su tiempo como miembro activo de la realeza, Meghan enfrentó desafíos significativos. Por lo que es probable que al mencionar las cosas “externas” con las que lidió, pudiera referirse a las tensiones con los Windsor.

Tras el nacimiento de su primer hijo, Archie, en 2019, Meghan y el príncipe Harry realizaron una gira oficial por África, pero poco después anunciaron su decisión de retirarse de sus funciones reales y mudarse a California. Con la llegada de su hija Lilibet, la pareja optó por una vida más privada, alejándose del escrutinio constante de los medios y la presión institucional.

Sin embargo, esta no ha sido la única revelación que ha realizado la exactriz de Suits sobre la maternidad. En otro episodio de su podcast, compartió su experiencia con la preeclampsia posparto, una condición médica grave que enfrentó después del nacimiento de uno de sus hijos.

Meghan Markle reveló que sufrió preeclampsia postparto tras uno de sus embarazos Getty Archivo

Por otro lado, estas confesiones de Meghan han sido interpretadas por la prensa británica, especialmente por medios como Express, como una crítica velada a la Familia Real y a las estructuras que, según Meghan, no brindaron el apoyo necesario durante su primer embarazo. Algo que, incluso, llegó a señalar en la polémica entrevista que le dio a Oprah Winfrey en 2021.

Meghan Markle reveló que la Familia Real habría realizado comentarios racistas cuando estaba embarazada del príncipe Archie

Así, más allá de que se pudiera poner en duda su testimonio, es cierto también que ello ofrece una perspectiva única sobre los desafíos de ser madre en el ojo público. Además que plantea preguntas sobre cómo las instituciones pueden apoyar mejor a las mujeres en roles similares.

Con estas revelaciones, Meghan continúa utilizando su plataforma para abogar por una comprensión más profunda y empática de la maternidad, desafiando las normas tradicionales y promoviendo un cambio en la percepción pública de las madres en todos los ámbitos de la sociedad. Algo que si bien varios critican, sus seguidores aplauden.