Maquillaje natural: cómo lograr el makeup mate de Kylie Jenner para un look efecto lifting esta Navidad

Kylie Jenner ha logrado convertir cada tendencia de maquillaje en un fenómeno global, pero esta Navidad su apuesta se aleja del brillo intenso y regresa a un acabado clásico pero reinventado: el makeup mate, también conocido como souffle makeup. Este estilo busca una piel suave, difuminada y perfectamente pulida, con un acabado semimate que aporta un efecto inmediato. Y aunque el efecto matificado nunca ha desaparecido del todo, esta versión moderna y ligera se está convirtiendo en una de las favoritas, pues, contrario a la textura que conocíamos allá por los 2010s, se puede lograr un maquillaje natural y muy sofisticado.

¿Qué es el soufflé makeup?

Esto no es una tendencia completamente nueva, sino una reinterpretación del mate tradicional con fórmulas actuales: más suaves, más ligeras y con mejor pigmentación. Su nombre hace referencia a la textura tipo nube o mousse que deja sobre la piel una apariencia aterciopelada sin restarle vida.

Algo muy característico de esta nueva forma de maquillaje es que los productos que usa deben ser semimate, es decir, sin caer en la opacidad extrema. Bases, rubores, sombras y labiales tendrán ese acabado matificante, pero con un toque de brillo, fusionándose con la tendencia del glow skin, la cual apuesta por mantener un aspecto saludable.

Esta textura también crea un efecto visual muy buscado, pues ayuda a difuminar los poros, suaviza las líneas finas y perfecciona la piel sin necesidad de capas pesadas, como si trajéramos un filtro de piel perfecta”.

El maquillaje souffle es una nueva versión del efecto mate. Instagram @kyliejenner

Las claves del maquillaje de Kylie Jenner para un efecto lifting

El look navideño estilo Kylie funciona perfectamente en esta temporada porque combina la apariencia de piel pulida con un maquillaje estratégico que ayuda a estilizar el rostro. Para lograrlo, se tiene que recurrir a cuatro sencillos pasos.

El primero, y la base de este maquillaje, es apostar por una piel ligera pero uniforme. En lugar de bases densas, busca aquellas con fórmula mate aterciopelada que se fundan con la piel. Recuerda que el objetivo no es cubrir todo, sino emparejar para lograr un acabado pulido y evitar la sensación de acartonamiento, así como el maquillaje parchoso.

El difuminado absoluto es su segunda mayor característica. A diferencia del famoso contouring marcado, esa tendencia apuesta por agregar sombras suaves perfectamente integradas con la base con la finalidad de elevar visualmente los pómulos sin que se vean los cortes entre un producto y el otro. Esta misma técnica se va a aplicar al momento de agregar el rubor, el cual se recomienda usar en mousse o crema, partiendo del centro del rostro hacia afuera.

Para un maquillaje natural, la alternativa es lucir sombras en tonos neutros u ocho chocolates, aplicadas únicamente de forma sutil, nada de brillo o glitter, solo profundidad y definición para abrir la mirada.

Y por supuesto los labios; este look apuesta por traer de vuelta los labios de los 90, pero en una versión renovada, haciendo del lápiz marrón el compañero perfecto, así como un labial con un toque muy sutil de brillo para lograr un look elegante y natural.

El maquillaje de Kylie combina combina la textura mate y glowy. Instagram @kyliejenner

Cómo integrar este maquillaje en tus looks navideños

La magia de este maquillaje radica en su versatilidad para combinar con cualquier atuendo navideño. Va perfecto con vestidos, looks clásicos e incluso con outfits más casuales.

Al ser un maquillaje con efecto lifting que suaviza la expresión y estiliza las facciones, también es la opción perfecta para lucirlo con cualquier tipo de peinado o corte de pelo.

Recuerda que un paso vital para que luzca impecable y se logre de forma correcta es preparar la piel antes de realizarlo.

Usa tu hidratante y un primer suavizante; incluso podrías aplicar algún producto que cubra los poros para ayudar a unificar la textura general del rostro. Recuerda que este maquillaje mate moderno no busca que la piel luzca completamente opaca, sino que tenga brillo únicamente en zonas estratégicas.

EL maquillaje mate regresa esta Navidad más sofisticado, suave y favorecedor que nunca. El soufflé makeup combina la elegancia del acabado aterciopelado con técnicas de difuminado que ayudan a estilizar el rostro, logrando un efecto lifting sutil que nos ayudará.

A lucir impecables en estas fiestas. Si busca un look navideño inspirado en Kylie Jenner, pero que al mismo tiempo sea un maquillaje natural, esa tendencia será su mejor aliada.