Belleza

Maquillaje para ojos maduros: 5 tips infalibles para rejuvenecer y estilizar la mirada

Con pequeños ajustes en tu rutina de maquillaje puedes darle luz, frescura y definición a tus ojos para una mirada más joven y elegante.

September 21, 2025 • 
Lily Carmona
Maquillaje para ojos maduros 5 tips infalibles para rejuvenecer y estilizar la mirada.png

Lucir un maquillaje de ojos estilizado es posible con estos consejos.

Getty Images

El paso del tiempo trae consigo cambios en la piel que también se reflejan en la forma en la que el maquillaje para ojos luce en nuestra persona. Los párpados tienden a perder firmeza y las líneas de expresión se hacen más visibles, provocando que las sombras y otros productos ya no luzcan como antes; sin embargo, lejos de ver esto como un obstáculo, es posible lograr proyectar una mirada natural y sofisticada si recurrimos a pequeños tips y técnicas correctas para resaltarla. Si buscas rejuvenecer y estilizar tus ojos maduros, estos cinco consejos son infalibles para lograrlo.

Preparar el párpado

Un buen lienzo para comenzar es lo esencial. Solemos creer que el uso de correctores en exceso es favorecedor para una mejor adherencia del producto; sin embargo, la regla del menos es más es muy aplicable en este primer paso. Recurrir al uso de primer o corrector debe ser en cantidades bajas para no resaltar las pequeñas líneas de expresión. Aplicarlos de forma precisa logrará que tus sombras tengan un acabado uniforme y natural.

maquillaje maduro.jpg

Antes de maquillarte prepara tu párpado.

Pexels

Apuesta por sombras en tonos neutros

Evitar colores brillantes o incluso tonos mate intensos puede ayudar a que nuestro maquillaje se vea más natural. Debido a que la piel de esta zona puede contar con la presencia de arruguitas, los expertos recomiendan el uso de tonalidades beige, champagne, taupe o bronce claro para iluminar el párpado sin caer en el exceso o usando productos que expongan nuestras líneas de expresión.

Delineado sutil para levantar el ojo

Despídete del delineado grueso y apuesta por trazar una línea delgada y sumamente pegada a las pestañas. Esto estiliza tus ojos evitando que el producto se vea craquelado o acartonado por llevarlo de forma abundante. Apuesta por dibujar una pequeña colita o “fick” al final del trazo para levantar tu mirada.

maquillaje ojos.jpg

Recurre al delineado fino para resaltar tus ojos.

Pexels

Ilumina el lagrimal

Agregar un toque de sombra clara o iluminador en la zona del lagrimal ayudará a crear un efecto visual de ojos más grandes y despiertos. Este detalle tan sutil puede hacer toda la diferencia en un maquillaje de ojos elegante y rejuvenecedor.

Preparar bien la piel, elegir sombras luminosas y aplicar pequeños toques estratégicos de color puede transformar tu mirada aportando frescura y elegancia. Recuerda que el maquillaje para ojos maduros no trata de ocultar, sino de resaltar la belleza natural de tu piel y su textura. Ahora que conoces estos tips de maquillaje, estamos seguras de que lucirás un look excepcional, elegante, refinado y que resalte aún más la belleza natural de tu persona.

