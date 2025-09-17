Suscríbete
Belleza

Melania Trump apuesta por las milky nails en su visita a Reino Unido, un manicure elegante y sofisticado

La primera dama de Estados Unidos sorprendió en su visita a Reino Unido con un estilo clásico y refinado en sus uñas.

September 17, 2025 • 
Lily Carmona
retoques faciales de melania trump.png

Melania Trump apuesta por las milky nails.

Getty Images

Cada aparición de Melania Trump genera expectativa, y no solo por sus elecciones de vestuario, sino también por los detalles de belleza que complementan su imagen. En esta ocasión, durante la visita de Estado que su esposo realizó con ella a Reino Unido, la primera dama acaparó la atención con el diseño de uñas que eligió para esta histórica reunión: las milky nails, un manicure que es considerado símbolo de la discreción y la sofisticación, ¿un guiño al entorno real al que se enfrentó?

¿Qué son las milky nails y por qué son tendencia?

Hace unos años que este estilo de manicure domina el gusto de las mujeres y las listas de popularidad en el mundo de las uñas; sin embargo, en los últimos meses, las uñas de leche se han posicionado como el manicure favorito incluso de las celebridades, especialmente de aquellas que aman el estilo minimalista. Estas uñas se caracterizan por pintar las uñas con tonos blancos suaves, traslúcidos y con acabado lechoso; pueden incluir nudes cremosos, rosas e incluso azules, todos con una misión: evocar un acabado limpio y elegante, sin apostar por un tono sólido.

A diferencia de otros estilos más llamativos, las milky nails apuestan por la sencillez y la naturalidad, lo que las convierte en la opción versátil para cualquier ocasión.

UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Two

Melania Trump llega a Reino Unido con manicure milky.

WPA Pool/Getty Images

Expertos en manicure señalan que este color suaviza la apariencia de las manos, aportando un efecto pulido que se adapta tanto a uñas cortas como a distintas formas, siendo las uñas almendra y las largas sus principales lienzos.
Estas uñas se adaptan perfectamente a la tendencia del “lujo silencioso”, movimiento estético que ha ganado bastante popularidad en días recientes.

Melania Trump y su elección de estilo

Melania ha mostrado preferencia por lucir uñas con colores neutros ante cada aparición pública; sin embargo, en esta ocasión, la primera dama no dudó ni por un segundo en apostar por las uñas milky. Su elección no debió ser una casualidad: en eventos oficiales, donde cada detalle es observado al milímetro, optar por un manicure limpio y luminoso transmite un mensaje de sofisticación, cuidado y refinamiento.

El manicure perfecto para ocasiones formales

Uno de los grandes atractivos de las milky nails es su versatilidad. Este tipo de acabado y textura es perfecto para llevar a un evento de gala, un entorno casual, presentaciones ejecutivas o simplemente en el día a día. Gracias a la discreción de su color, el crecimiento también es poco perceptible, así que si desearas saltarte unos días más de retoque, tus manos seguirían luciendo impecables (sin embargo, no lo hagas, acude siempre a tu cita de cambio de diseño por la salud de tus uñas).

Con su apuesta por las mily nails en Reino Unido, Melania Trump reafirma su posición como una de las figuras femeninas estadounidenses referentes en cuestión de estilo, belleza y ahora nail art. Definitivamente, después de esta visita, las uñas milky seguirán dominando las preferencias de manicure en los próximos meses.

