Ni francés ni italiano: este es el mejor tipo de corte bob para lucir más joven y sofisticada

Si pensabas que el corte bob clásico ya no tenía más que ofrecer, te presentamos la nueva versión que está arrasando entre mujeres elegantes, modernas y que buscan un look que rejuvenece al instante sin esfuerzo. No se trata del bob francés ni del bob italiano, si no del “soft layered bob”, también conocido como bob con capas suaves, una versión que logra el equilibrio perfecto entre frescura, naturalidad y sofisticación.

Este corte bob se distingue por tener un largo medio, a la altura de la mandíbula, o un poco más abajo. A su vez, este estilo se combina con capas internas muy sutiles que aportan movimiento y cuerpo, sin crear volumen excesivo.

El bob con capas suaves puede llevarse con o sin flequillo, aunque el flequillo cortina o en diagonal potencia aún más el efecto rejuvenecedor.

El corte de pelo bob en capas ha desbancado al bob clásico como el corte de pelo más elegante @elsahosk

¿Por qué el soft layered bob puede ayudar a que te veas más joven?

El efecto rejuvenecedor del soft layered bob consiste en que el corte crea volumen donde más lo necesitas: las capas suaves levantan el cabello en la zona de la coronilla y contorno del rostro, lo que estiliza y suaviza las facciones.

Además, aporta dinamismo y luz, ya que al moverse con naturalidad, el cabello refleja más brillo y evita el efecto “plano” que endurece los rasgos.

¿A quienes favorece más el soft layered bob?

El soft layered bob es un corte de pelo versátil, ideal para todos los tipos de rostro. Especialmente se puede adaptar al rostro redondo, ovalado, cuadrado o alargado, modificando el largo o la orientación de las capas.

Este estilo también favorece particularmente a mujeres de 30, 40, 50 o más, ya que es un estilo atemporal que da un aire moderno, sin caer en tendencias extremas.

El bob en capas es ideal para quienes buscan darle dinamismo a su look Getty Images

¿Cómo lucir el soft layered bob con estilo?

Para lograr un look casual chic con un corte bob de capas suaves, deberás peinar tu melena con ondas suaves. También, para proyectar un estilo elegante y pulido, puedes optar por alisar tu pelo con un toque de volumen en las raíces.

Los accesorios ideales para este corte son las diademas acolchadas, los pasadores dorados o pinzas tipo “claw clip”, elementos que le dan un toque sofisticado y moderno a tu cabellera.

¿Para qué tipo de cabello es ideal el soft layered bob?

El soft layered bob es perfecto para cabello liso, ondulado o con rulos suaves. También deberías considerar este estilo si:

Tienes poco cabello, las capas internas aportarán volumen.

Tienes mucho pelo, ya que ayudará a aligerar visualmente sin perder forma.

Cortes de bob con capas sutiles son ideales para lucir un rostro rejuvenecido Getty Images

3 tips de mantenimiento y cuidado para lucir impecable luciendo el corte de pelo soft layered bob

Acude a un recorte cada 6 a 8 semanas para mantener la forma. Usa mousse o spray texturizante para darle cuerpo sin apelmazar. Hidratación semanal para mantener el brillo y la elasticidad, claves del efecto juvenil.

En conclusión, el soft layered bob se posiciona como el corte bob más favorecedor para esta temporada. Ni tan estructurado como el bob francés, ni tan rígido como el italiano. Su fluidez, ligereza y versatilidad lo convierten en el estilo ideal para quienes quieren lucir más jóvenes, modernas y sofisticadas, sin complicarse.