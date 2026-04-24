¡Ni Pixie ni Bob! Martha Stewart presume nuevo corte de pelo que la hace ver 10 años más joven

Si pensabas que ya lo habías visto todo en tendencias de cabello, llega Martha Stewart para demostrar que siempre hay espacio para reinventarse. A sus más de 80 años, la empresaria y figura mediática ha sorprendido con un nuevo corte de pelo que está dando de qué hablar, no solo por elegante, sino porque logra un efecto rejuvenecedor inmediato.

Lejos del clásico pixie o del infalible bob, Martha apuesta por un estilo que mezcla capas suaves, movimiento natural y un acabado pulido que ilumina el rostro. ¿El resultado? Un look sofisticado, fresco y muy actual que muchas ya quieren replicar.

El corte de pelo de Martha Stewart que estiliza y rejuvenece

El secreto de este corte está en su estructura. Se trata de un long bob ligeramente desfilado, con capas sutiles que aportan volumen sin exagerar. Este tipo de corte ayuda a suavizar las facciones, enmarcar el rostro y dar una sensación de ligereza.

Además, suele llevarse con un peinado con volumen en la raíz y ondas suaves, lo que crea un efecto lifting natural. No es casualidad que este estilo sea recomendado por expertos, ya que evita que el cabello se vea plano o sin vida, algo que puede sumar años visualmente.

Esta vez, la empresaria sorprendió con un corte de pelo que se aleja de los clásicos y apuesta por un acabado más suave. Nina Westervelt/Getty Images

Otro punto clave es el color. Martha mantiene su característico tono rubio claro con matices fríos, lo que aporta luminosidad y un aire moderno. La combinación entre corte y color es lo que realmente potencia ese efecto “10 años más joven”.

Por qué este look está en tendencia

Este corte encaja perfecto con la tendencia actual de looks naturales pero pulidos, ya no se trata de cambios extremos, sino de encontrar estilos que resalten la belleza real con un toque elegante. Además, es un corte que funciona bien en distintos tipos de rostro y es fácil de adaptar según la textura del pelo. Puedes llevarlo más lacio para un acabado sofisticado o con ondas para un estilo más relajado.

En definitiva, el nuevo look de Martha Stewart confirma que la edad no define el estilo, y que un buen corte de pelo puede ser el mejor aliado para refrescar tu imagen. Si estás pensando en un cambio, este podría ser justo lo que necesitas para verte (y sentirte) renovada.