No más caída del pelo: 5 tips que Jennifer Aniston aprueba para tener una melena saludable

Durante una reciente entrevista con “InStyle” con motivo del lanzamiento de su nueva línea para el cuidado del pelo, Jennifer Aniston reveló sus secretos para mantener una melena saludable. Y es que hablar de ella también implica mencionar uno de los looks más recordados que nos regaló: “The Rachel”, el corte en capas creado por su estilista Chris McMillan para su personaje en “Friends”. Ese estilo no solo definió una década, también convirtió a Aniston en un referente de belleza y pelo saludable.

Es por ello que la actriz se sincera y comparte sus tips para que, al igual que ella, logremos ser poseedoras de una melena icónica.

Reducir la ruptura

Uno de los consejos más importantes para Jennifer es evitar la rotura capilar. Para lograrlo, lo recomendable por expertos es cepillar el pelo con suavidad y utilizar productos que fortalezcan la fibra capilar. Algunos expertos indican también que lo mejor para un pelo fuerte es dejar que este tenga un secado natural después de la ducha, usando lo menos posible la secadora, evitar movimientos bruscos para lograr que el pelo se oree, y esto incluye el exprimirlo con la toalla.

Brindar volumen sin exagerar

Aniston reconoce que no es muy fanática de las melenas sumamente voluminosas; sin embargo, tiene claro que un pelo sano tiene una textura natural que hace que luzca con cierta voluminosidad. Es por ello que recomienda el uso de shampoos y acondicionadores voluminizadores que aporten densidad, sin dejar el pelo pesado ni apelmazado.

Darle descansos de calor

Aunque el peinado con planchas, secadoras o trenzas puede transformar el look de cualquiera, Jennifer asegura que es importante darle respiros al pelo del uso de las herramientas de calor. La actriz reconoce que cuando ella no está en alfombras rojas ni eventos, deja su pelo suelto y natural; esto evita daños y conserva la elasticidad natural de la melena, prolongando su salud.

Jennifer Ansiton siempre ha lucido una melena luminosa y saludable. Getty

Evita el estrés

Aunque no lo creamos, el bienestar emocional tiene un papel muy importante en la salud del pelo. Jennifer menciona que, como mujeres, estamos sometidas a cambios hormonales y de ánimo que pueden alterar nuestro sistema, provocando estragos o manifestación en pelo y uñas, así que reducir el estrés ayuda a evitar la caída de este. Por supuesto que, ante cualquier síntoma anormal de caída del pelo, lo recomendable es acudir con especialistas de la salud.

Apostar por un pelo con movimiento y elasticidad

Por último, Jennifer insiste en que un pelo hermoso no debe ser rígido. Su consejo es apostar por lucir una melena con movimiento y elasticidad, que luzca natural y con un toque juvenil, en lugar de un acabado estático o demasiado rígido.

Jennifer Aniston demuestra que su melena no es solo cuestión de genética o de un corte icónico, sino de constancia en los cuidados de esta. Con estos simples cinco tips, cualquiera puede lograr un pelo saludable, fuerte y rejuvenecido.