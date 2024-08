¿El pelo largo te hace ver mayor? Descubre por qué sí y cuándo no te envejece

La relación entre el largo del cabello y la percepción de la edad es un tema que ha generado mucha controversia. Algunos creen que el pelo largo puede envejecer, mientras que otros afirman que es cuestión de estilo y cuidado. Lo cierto es que, además de la longitud, influye la calidad del cabello, el color, el estilo y el cuidado que le dediquemos.

“Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40” ha sido una de las frases más controversiales de Carolina Herrera. La comentó para Daily Mail en 2020 y desato un debate que sigue siendo materia de discusión.

Cortes de cabello con mensaje

A lo largo de la historia, han existido tendencias en cortes que no solo corresponden a una moda, pues también han servido como declaraciones. Desde el look rapado de Sinead O’Connor hasta el acto desesperado de Britney Spears. A continuación, otros ejemplos.



Pixie : Este corte corto y audaz ha sido un símbolo de empoderamiento femenino desde su popularización en la década de 1960. Celebridades como Audrey Hepburn

Los cortes de cabello corto fueron un símbolo de rebeldía y una tendencia. Chanel



2024: el pelo largo rejuvenece

¿El cabello largo te hace ver mayor? ¡Nada más lejos de la realidad! El mito de que la longitud del cabello determina nuestra edad es algo que llevamos debatiendo años. Ahora sabemos que tu estilo personal, la textura de tu cabello y otros factores influyen en la percepción de tu edad.

“Hoy lucir melena más allá de los hombros en la mediana edad se ha convertido, de momento, al menos en el star system, en una declaración antiedadismo”, es la conclusión a la que se llega en un artículo de El País.

Esto se hace evidente en las alfombras rojas, donde, en un acto de insólita rebeldía, muchas mujeres han decidido dejar crecer su cabellera, la lista de celebridades de más de 40 con melena larga incluye a: Demi Moore (61 años), Cindy Crawford (58), Elle McPherson (60), Kate Moss (50), Sienna Miller, (42), Zoe Saldaña (46) y Naomi Campbell (55).

Hay muchas celebridades y figuras públicas que llevan el pelo largo con gracia y estilo. Getty Images

“No concebimos a Naomi Campbell sin su larguísima y negra melena, pero justamente por eso, porque ella defiende a capa y espada su look, y eso es lo que hace que nos guste verla con el pelo largo. No creo que sea un signo de liberación, sino más bien de autoafirmación”, opina Quique Sánchez, director creativo de Espacio Q para el diario español.

Cuidados especiales

La forma en que llevamos el cabello largo puede influir significativamente en cómo nos perciben los demás. Un corte adecuado puede rejuvenecer tu apariencia, mientras que otro podría restarte años, al igual que un buen peinado.

“El pelo largo es un símbolo de autoestima, de empoderamiento, de feminidad y de seducción para las mujeres que quieran llevarlo así. Lo importante es que nadie se corte el pelo por presión o por creencias tóxicas. Para muchas mujeres es sinónimo de fuerza e identidad; se sienten mucho más bellas, confiadas y seguras”, sostiene la psicóloga Lara Ferreiro.

Un cabello bien cuidado, de cualquier longitud, siempre será un signo de juventud y vitalidad. Victoria & Albert Museum

En otras palabras, si deseas dejar crecer tu cabello: ¡adelante! Para acompañar tu decisión, te compartimos algunas recomendaciones de cuidados básicos: