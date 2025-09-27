Suscríbete
Belleza

Pumpkin spice makeup: ¿cómo conseguir el look otoñal más bonito y elegante de la temporada?

Los colores cálidos, desde el terracota hasta los tonos café, llegan al maquillaje para dar vida a looks elegantes y envolventes, perfectos para capturar la esencia del otoño.

September 27, 2025 • 
Melisa Velázquez
Pumpkin spice makeup

Pumpkin spice makeup

Getty Images

El otoño llega impregnado de tonos cálidos que inspiran las tendencias de belleza más esperadas, dando lugar a looks sofisticados y acogedores que iluminan el rostro con frescura y aportan un efecto rejuvenecedor inmediato.

Esta tendencia de maquillaje que lleva el nombre de Pumpkin Spice Makeup, está inspirada en las hermosas tonalidades de la calabaza, la canela y la nuez moscada, ¿cómo puedes conseguir este look que nos recuerda a la deliciosa bebida otoñal?

Te podría interesar: De cobrizos a marrones intensos, los 7 tintes que más rejuvenecen en otoño

También puedes leer:
Secretos de Marilyn Monroe
Belleza
El tono de lipstick que usaba Marilyn Monroe y que sigue a la venta a 61 años de su muerte
August 05, 2023
 · 
Shareni Pastrana
¿Cómo eligió Marilyn su nombre artístico?
Celebs
¿Cómo eligió Marilyn su nombre artístico?
June 12, 2018
 · 
Vanidades

¿Qué es el Pumpkin Spice Makeup?

El Pumpkin Spice Makeup es una tendencia de belleza inspirada en los colores y la esencia otoñal del famoso latte de calabaza con especias. Se caracteriza por una piel luminosa y saludable, con acabado luminoso, y un maquillaje en tonos cálidos que evocan el otoño: naranjas, marrones, terracotas y dorados.

¿Cómo conseguir Pumpkin Spice Makeup?

Si quieres una piel y un maquillaje otoñal, te compartimos los básicos para conseguir este hermoso look de la temporada.

Piel luminosa

La esencia del Pumpkin Spice Makeup comienza con una piel radiante, y para conseguirla, es importante preparar el rostro con una buena hidratación y después aplicar una base ligera que aporte un acabado uniforme y natural, manteniendo la luminosidad.

Crea un efecto lifting

Para lograr un efecto lifting que realce e ilumine tu rostro, aplica corrector en las zonas necesarias para disimular imperfecciones y acompáñalo con un bronceador, que aportará definición, un sutil acabado alargado y un toque bronceado muy favorecedor.

Rubor e iluminador

Para finalizar con el rostro, utiliza un blush en crema en tonos melocotón o naranja en las mejillas y difumina para que se funda muy bien con la piel, creando ese tono terracota, que te va a fascinar.

Sombras cálidas

Los ojos son los grandes protagonistas de esta tendencia otoñal, utiliza un poco de sombra café en la parte intermedia de tu párpado y difumina bien hacia afuera, luego con tu dedo o una brocha plana, aplica la sombra en tonos cobre, naranjas o terracota.

Puedes agregar un delineado cat eye si buscas un look más dramático, y finalmente aplica tu máscara para pestañas.

Labios nude

El toque final son los labios, puedes delinear con un tono café, luego aplica el labial en color naranja o en tonos nude. Aplica un poco de gloss para conseguir un acabado jugoso y besable.

El Pumpkin Spice Makeup es la tendencia ideal para quienes quieren reflejar la calidez y el espíritu de la temporada en su maquillaje.

otoño tendencias de maquillaje
Melisa Velázquez
Relacionado
Monica-Bellucci.jpg
Belleza
Este es el corte de pelo con flequillo más favorecedor a los 50 que todas queremos en otoño
September 27, 2025
 · 
Lily Carmona
Efecto lifting sin cirugía 5 cortes de pelo para disimular líneas de expresión a los 50 y te hacen ver elegante.png
Belleza
¿Qué cortes de pelo envejecen más? 5 looks que ya no estarán de moda en otoño
September 27, 2025
 · 
Karen Luna
Taylor Swift llegó a Santa Bárbara, todo parece estar listo para la boda de Selena Gómez y Benny Blanco.png
Entretenimiento
Taylor Swift llegó a Santa Bárbara, todo parece estar listo para la boda de Selena Gómez y Benny Blanco
September 26, 2025
 · 
Lily Carmona
7 cortes de pelo corto que suavizan los rasgos y le van bien a mujeres 40+.png
Belleza
Ni rubio ni castaño: 5 colores de pelo cobrizo que serán tendencia en otoño e iluminan el rostro
September 26, 2025
 · 
Lily Carmona