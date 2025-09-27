Pumpkin spice makeup: ¿cómo conseguir el look otoñal más bonito y elegante de la temporada?

El otoño llega impregnado de tonos cálidos que inspiran las tendencias de belleza más esperadas, dando lugar a looks sofisticados y acogedores que iluminan el rostro con frescura y aportan un efecto rejuvenecedor inmediato.

Esta tendencia de maquillaje que lleva el nombre de Pumpkin Spice Makeup, está inspirada en las hermosas tonalidades de la calabaza, la canela y la nuez moscada, ¿cómo puedes conseguir este look que nos recuerda a la deliciosa bebida otoñal?

¿Qué es el Pumpkin Spice Makeup?

El Pumpkin Spice Makeup es una tendencia de belleza inspirada en los colores y la esencia otoñal del famoso latte de calabaza con especias. Se caracteriza por una piel luminosa y saludable, con acabado luminoso, y un maquillaje en tonos cálidos que evocan el otoño: naranjas, marrones, terracotas y dorados.

¿Cómo conseguir Pumpkin Spice Makeup?

Si quieres una piel y un maquillaje otoñal, te compartimos los básicos para conseguir este hermoso look de la temporada.

Piel luminosa

La esencia del Pumpkin Spice Makeup comienza con una piel radiante, y para conseguirla, es importante preparar el rostro con una buena hidratación y después aplicar una base ligera que aporte un acabado uniforme y natural, manteniendo la luminosidad.

Crea un efecto lifting

Para lograr un efecto lifting que realce e ilumine tu rostro, aplica corrector en las zonas necesarias para disimular imperfecciones y acompáñalo con un bronceador, que aportará definición, un sutil acabado alargado y un toque bronceado muy favorecedor.

Rubor e iluminador

Para finalizar con el rostro, utiliza un blush en crema en tonos melocotón o naranja en las mejillas y difumina para que se funda muy bien con la piel, creando ese tono terracota, que te va a fascinar.

Sombras cálidas

Los ojos son los grandes protagonistas de esta tendencia otoñal, utiliza un poco de sombra café en la parte intermedia de tu párpado y difumina bien hacia afuera, luego con tu dedo o una brocha plana, aplica la sombra en tonos cobre, naranjas o terracota.

Puedes agregar un delineado cat eye si buscas un look más dramático, y finalmente aplica tu máscara para pestañas.

Labios nude

El toque final son los labios, puedes delinear con un tono café, luego aplica el labial en color naranja o en tonos nude. Aplica un poco de gloss para conseguir un acabado jugoso y besable.

El Pumpkin Spice Makeup es la tendencia ideal para quienes quieren reflejar la calidez y el espíritu de la temporada en su maquillaje.

