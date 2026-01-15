¿Qué diseños de uñas no son elegantes? 5 tendencias que sí harán lucir tus manos refinadas y femeninas

El mundo de las uñas nos ofrece inmensas posibilidades para lucir diseños de uñas que no solo se adapten a nuestro estilo, sino también embellezcan nuestras manos realzando su belleza natural. Sin embargo, dentro de este mar de opciones, existen estilos que ya no se consideran apropiados, por su estética, forma o decoración. Ojo, que en este mismo universo no existen reglas sobre lo que es bonito y lo que no, pues el diseño perfecto siempre dependerá del gusto de cada una, pero es importante reconocer que hay modelos que han ido desapareciendo por una razón.

Casos como las duck nails, cuya punta ancha simulaba la forma del pico de un pato; o los colores uniformes, sin ningún diseño o textura en ellos, son ejemplos de uñas que no son elegantes o dejaron de serlo hace mucho tiempo.

Afortunadamente, aún existen infinidad de diseños de uñas que, además de ser modernas, ayudan a que nuestras manos luzcan refinadas y femeninas, y aquí te dejamos cinco propuestas que seguramente amarás.

Soap nails

Para aquellas amantes de los estilos minimalistas, refinados y sumamente discretos, las uñas de jabón son una gran opción. Normalmente, se realizan con la técnica de nivelación y ayuda de geles como el rubber y su objetivo es agregar un toque muy sutil de color a la uña natural, con acabado extra glossy.

Estas uñas se convirtieron en una tendencia que pronto escaló a un manicure clásico y la opción de aquellas que aman que sus uñas luzcan arregladas, pero como si no llevaran nada encima de ellas.

Uñas efecto cromo

El efecto cromado llegó para quedarse como un básico de cualquier diseño de uñas elegante y refinado. Si bien es cierto que en temporadas recientes lo hemos visto acompañar diseños de uñas con relieves en su característico color oro y plateado, la realidad es que este efecto, que también recibe múltiples nombres como efecto polvo de hada, se ha convertido en un elemento para acompañar desde las uñas milky, francesas o incluso el ojo de gato.

Uñas cat eye

En el terreno de las tendencias, el ojo de gato se ha convertido en el material favorito de muchas de nosotras alrededor del mundo. Este efecto tan encantador, que trabaja a base de partículas magnéticas, las cuales se activan con ayuda de un imán, se usa como base de diseños con nail art, de manera uniforme, con técnicas de vitral… y con cada propuesta luce elegante y refinado. No por nada se ganó nuestro corazón y es la apuesta perfecta para llevar unas uñas femeninas.

Uñas milky

Este manicure también llegó como tendencia para quedarse dentro de los estilos de uñas favoritos de muchas mujeres. Consiste en aplicar de forma uniforme un gel en acabado blanco, rosa o beige lechoso con el objetivo de lucir unas uñas con color, pero acabado difuminado.

Esta textura es ideal para llevar en uñas cortas y largas, siendo las uñas cuadradas y las de punta almendra sus formas favoritas. Para aquellas que aman los acabados minimalistas, pero sumamente femeninos, las uñas milky son una gran opción.

Uñas frame

Esta tendencia se ha convertido en el diseño favorito de aquellas mujeres que buscan un diseño elegante con un toque de efecto dorado. El objetivo de estas uñas es realizar trazos en el contorno de la uña, con un relieve discreto, con el objetivo de enmarcarlas y resaltar tanto la textura de la decoración como el color de base, que suele ser nude, normalmente. Esta técnica de decoración suele llevarse mejor sobre uñas largas y en forma de almendra; sin embargo, las uñas cortas también son grandes aliadas del diseño.

Ahora que ya conoces los diseños de uñas que sí son elegante y están de moda, son refinados y también femeninos, estás lista para agendar una cita con tu manicurista para lucir alguna de estas propuestas que sabemos, se verán perfectas en tus manos.