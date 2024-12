Que el frío no afecte tu maquillaje: 5 tips para lucir una piel radiante en invierno

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas pueden afectar nuestra piel, dejándola seca, opaca y más sensible. Estos cambios no solo pueden afectar nuestra salud cutánea, sino también el maquillaje, que puede lucir opaco o deshidratado. Sin embargo, no es necesario renunciar a una piel radiante durante los meses más fríos. Con algunos cuidados y productos adecuados, puedes lograr que tu maquillaje se vea impecable y duradero incluso en invierno.

Aquí te compartimos 5 tips clave para lucir un rostro radiante y bien cuidado, a pesar del frío.

1. Hidratar siempre, antes de maquillar

El primer paso para un maquillaje perfecto en invierno es una buena hidratación. El frío puede resecar la piel, y si no la preparamos correctamente, el maquillaje no se adherirá bien y puede resaltar las imperfecciones. Utiliza una crema hidratante rica en nutrientes y que se adapte a tu tipo de piel, además de un suero o aceite nutritivo si tu piel lo necesita. Deja que estos productos se absorban bien antes de aplicar el maquillaje.

Protege tu piel del frío y del sol con un buen protector solar para mantener un tono radiante. FREEPIK

2. Elige una base hidratante

Las bases de maquillaje en invierno deben ser diferentes a las que usas durante los meses más cálidos. Opta por fórmulas hidratantes o con textura de mousse que aporten luminosidad sin ser pesadas. Además, busca productos que contengan ingredientes como ácido hialurónico, que ayudan a mantener la piel hidratada durante todo el día y a evitar que el maquillaje se agriete.

3. Protección solar, ¡todo el año!

Aunque el sol no brille con la misma intensidad durante el invierno, los rayos UV pueden dañar la piel incluso en días nublados. Asegúrate de usar un protector solar de amplio espectro como parte de tu rutina diaria de cuidado de la piel, incluso si planeas estar dentro de casa o en ambientes cerrados. Esto no solo protegerá tu piel de daños futuros, sino que también ayudará a mantener un tono uniforme para tu maquillaje.

4. Hidrata los labios

El frío y el viento pueden agrietar y resecar los labios rápidamente. Para evitar que el labial se vea reseco o se cuartee, es fundamental exfoliar y nutrir los labios regularmente. Usa un bálsamo labial antes de aplicar tu color de labios favorito, y si prefieres un acabado mate, asegúrate de que tu base de labios esté bien hidratada.

No olvides cuidar tus labios con un bálsamo nutritivo para evitar que se resequen. Getty Images

5. Ilumina tu rostro

El invierno puede hacer que nuestra piel luzca más apagada, pero con el iluminador adecuado puedes devolverle esa luminosidad saludable. Aplica un toque sutil de iluminador en las zonas altas del rostro, como los pómulos, el arco de cupido y el puente de la nariz, para crear un brillo natural. Evita los polvos matificantes en exceso, ya que pueden hacer que la piel luzca más seca y opaca.

El invierno no tiene por qué arruinar tu rutina de maquillaje ni dejar que tu piel pierda su brillo natural. Con estos sencillos consejos, lograrás mantener tu piel hidratada, saludable y radiante, además de un maquillaje que dure todo el día. Recuerda que una piel bien cuidada es la base para un maquillaje impecable, ¡y en invierno también es posible!