Qué es el delineado de ojos ‘foxy eyes’ y cómo hacerlo (vas a parecer una súper experta en maquillaje)

El mundo del maquillaje está en constante evolución, y cada temporada surgen tendencias que capturan la atención de beauty lovers en todo el mundo. Una de las más destacadas de los últimos tiempos es el delineado de ojos ‘foxy eyes’, una técnica que promete transformar tu mirada y hacerte parecer una experta en maquillaje. Pero, ¿qué es exactamente este delineado y cómo puedes lograrlo? Aquí te lo explicamos.

¿Qué son los ‘foxy eyes’?

El delineado de ojos ‘foxy eyes’ se inspira en los ojos alargados y rasgados de un zorro, de ahí su nombre en inglés (“fox” significa zorro). Este estilo de maquillaje busca crear una apariencia felina y sofisticada, con un enfoque en alargar y levantar los ojos para dar una expresión más misteriosa y atractiva. Celebridades como Bella Hadid y Kendall Jenner han popularizado este look, convirtiéndolo en un must have en la rutina de belleza de muchas personas.

Jennifer Lopez recurre al delineado foxy eyes para ocasiones especiales Getty Images

Pasos para lograr el delineado de ojos ‘foxy eyes’