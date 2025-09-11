Renueva tu imagen en otoño: 5 cortes de pelo que rejuvenecen después de los 40

El otoño es una temporada en la que el cambio y la transformación son requisitos; así como los árboles cambiarán sus hojas, nosotras podríamos aprovechar para reinventar nuestro look con un cambio de imagen. Después de los 40, muchas buscamos apostar por cortes que, además de ser prácticos, logren ayudarnos a suavizar nuestras facciones y reflejar frescura, muchas veces sin llegar a realizar cambios extremos. Esta temporada las melenas con volumen serán la sensación y es por ello que estos cortes de pelo serán tus aliados para refrescar tu imagen mientras te unes a las tendencias.

Bob texturizado

El bob es un corte que constantemente encontraremos como alternativa para cambiar de imagen. Este corte es muy versátil y, gracias a ello y a otras bondades que aporta, es que se ha convertido en el favorito de muchas mujeres a lo largo del tiempo. Sin embargo, este otoño lleva con una reinvención, pues apuesta por unirse a la tendencia del volumen y el movimiento, incluyendo textura en su estructura, logrando que estas minicapas enmarquen nuestro rostro mientras nos restan algunos años de encima.

Corte mariposa

Este corte ha conquistado a las mujeres de todas las edades y, gracias a su popularidad en redes sociales y plataformas como TikTok, todas nos emocionamos por querer llevarlo este 2025. El corte mariposa seguirá siendo tendencia durante los últimos meses del año, así que no dudes en apostar por él. Este consiste en llevar capas que simulen las alas de una mariposa, las mismas que aportan volumen a la melena, adaptándose a otra tendencia, el estilo desenfadado.

Clavicut

Si eres de las que suelen estar indecisas entre pelo corto o pelo largo, el clavicut llega para rescatarte. Este corte de pelo llega a la altura de la clavícula y se ha convertido en el favorito de muchas porque es capaz de ayudarnos a proyectar mucha sofisticación. Además, es un corte versátil que combina con melenas onduladas, lisas o con aspecto messy; lo mejor, es muy sencillo de peinar.

Melena XXL

¿Quién dijo que después de los 40 no se puede apostar por el pelo largo? Una de las tendencias del año, sin duda alguna, son las melenas XXL, ¿por qué?, porque ayudan a proyectar una apariencia juvenil y fresca. El secreto para lucirla de forma espectacular está en la hidratación y cuidado; a pesar de que lo messy y desenfadado esté de moda, eso no implica que no le demos amor y mantenimiento a la melena. Puedes llevar tu pelo extralargo en capas para darle movimiento o dejarlo con su caída natural.

Mixie mullet

Este corte es la versión moderna del famoso mullet y se combina con él para lograr un corte arriesgado, pero agrega mucha sofisticación y elegancia a las mujeres que lo portan. El mixi es un corte fresco que apuesta por llevar mechones de diferentes largos en la parte superior y posterior de la cabeza; si bien es un corte al que muchas podemos tenerle miedo por lo corto que suele ir, la realidad es que es la alternativa perfecta para rejuvenecer nuestras facciones y sumarnos a la tendencia del pelo despeinado.

Si con el cambio de temporada aprovecharás para cambiar tu imagen, no dudes en incluir entre tus consideraciones estos cortes de pelo. No solo te ayudarán a mantenerte en sintonía con las tendencias, también ayudarán a resaltar la belleza natural que hay en ti. ¿Cuál te gustó más?