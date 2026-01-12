¿Planes de boda? Este fue el detalle que revelaría que Kylie Jenner y Timothée Chalamet estarían pensando en casarse

Cuando pensamos que la historia de amor entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet no podría regalarnos momentos más románticos que los que nos regalaron durante su última aparición en los Critics Choice Awards, nos equivocamos.

Durante su aparición en los Golden Globes 2026, donde el actor ganó el premio a “Mejor Actor”, la pareja compartió un momento emotivo y lleno de complicidad. Además del tierno beso que la pareja protagonizó, y el cual le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, hubo otro instante que muchos no pudieron pasar desapercibido y el cual alimentó especulaciones sobre qué tan formal es la relación de la pareja: una supuesta tarjeta con el nombre del actor y la modelo que habría provocado sonrisas entre ambos.

¿Qué decía la tarjeta de Kylie Jenner en los Golden Globes?

La noche de los Golden Globes 2026 no solo nos permitió ver una vez más a la pareja dominando redes sociales por sus looks y por su noviazgo, sino también por un posible “spoiler”.

Diversos medios de comunicación reportaron que en el evento, el lugar que estaba reservado para Kylie contaba con una tarjeta en la que no solo se incluía el nombre de la modelo, sino también el del actor. Cuando una foto de ambos, viendo el papel con una sonrisa en el rostro, fanáticos y medios comenzaron a especular que en la tarjeta se leía “Kylie Jenner-Chalamet”.

Muchos interpretaron esta como una señal de que la pareja probablemente ya estaba comprometida o con planes de boda a la vista. Mientras que otros señalaron que esta acción se indica en eventos de gala para indicar que la persona “es acompañante de”, en este caso, Chalamet. Incluso hubo quienes señalaron que la tarjeta podría haber sido editada y que no correspondía al formato que la gala suele utilizar para el evento.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en la 83° gala de los Golden Globes. Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images

¿Kylie Jenner fue de nuevo ignorada en los Golden Globes?

Durante la edición 82.ª, la modelo y empresaria sufrió un momento bochornoso cuando Demi Moore se acercó a saludar a Timothée y Elle Fanning en la mesa, ignorando por completo a Kylie. Los fans apuntan a que este episodio se volvió a repetir luego de que se viralizara un clip en el que la actriz Odessa A’Zion se acerca a Timothée Chalamet a saludarlo; cuando Kylie hizo el intento por acercarse, Odessa la ignora y la deja con el brazo extendido, situación en la que la modelo solo emite una sonrisa. Por supuesto que, más tarde, se sentó a su lado y se les veía conviviendo tranquilamente, por lo que el momento posiblemente fue un malentendido.

Kylie y Timothée más enamorados que nunca

Además del momento de complicidad que la pareja compartió con el momento de las tarjetas, Kylie y Timothée dejaron claro su amor al compartir un tierno y romántico beso durante la gala. La pareja también aprovechó la ocasión para dejar en claro que son una de las celebrity couple más fashion del momento, pues mientras que él deslumbró con un traje de dos piezas en color negro, ella apostó por un atuendo color plateado de Ashi Studio, con el que destacó su silueta, y unos lujosos pendientes de Lorraine Schwartz.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado si, en efecto, la tarjeta llevaba “Kylie Jenner-Chalamet” escrito, es muy evidente que la pareja mantiene una relación sólida y llena de romance. A pesar de recientes rumores de separación, la temporada de premios solo ha servido para reforzar que Kylie Jenner y Timothée Chalamet están más unidos que nunca, y que, probablemente, su relación nos sorprenda con un compromiso muy pronto.