Belleza

Los 6 cortes de pelo corto que afinan el rostro y crean un efecto lifting inmediato después de los 40

Estos cortes de pelo corto se alinean con las tendencias del 2026, que apuestan por proyectar un estilo más natural y relajado, logrando una imagen moderna con efecto rejuvenecedor.

Enero 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo corto que afinan el rostro y tienen efecto lifting

Getty Images

El corte de pelo corto se ha convertido en un gran aliado para crear una imagen más juvenil y contemporánea; sin embargo, en temporadas pasadas estos cortes también se caracterizaban por sus estructuras más rígidas y pulidas.

Este 2026 busca tendencias más naturales y desenfadadas que aporten mayor movimiento y volumen al look, para crear una sensación de efecto lifting instantáneo que rejuvenece sin esfuerzo, con un look más moderno y contemporáneo.

Cortes de pelo corto que afinan el rostro y tienen efecto lifting

Desde líneas limpias hasta capas estratégicas, estos cortes combinan elegancia, modernidad y un aire rejuvenecedor que se adapta a distintos tipos de rostro y textura de pelo.

Bixie

El bixie se perfila como uno de los cortes estrella de 2026, una fusión entre el pixie y el bob, más largo y refinado que combina capas suaves, una nuca femenina y volumen concentrado en la parte superior, logrando un estilo moderno, chic y versátil.

Italian bob

Elegante y versátil, se adapta a melenas lisas, onduladas o con capas ligeras, que favorece a distintos tipos de rostro. Se trata de una versión mucho más moderna y contemporánea del clásico bob que crea un efecto lifting instantáneo.

Mixie

Esta fusión entre el pixie y el mullet, llega en 2026 con nuca larga y capas irregulares, para un look desenfadado y chic, que aporta volumen y personalidad, para un look femenino y hasta romántico que rejuvenece con naturalidad.

Garçon

Se trata de un corte minimalista pero poderoso, por su acabado pulido y contornos delicados, que ayuda a resaltar los pómulos y redefine el óvalo facial para crear una imagen mucho más moderna y juvenil.

Boxy bob

Este corte mantiene la esencia del bob clásico, pero con líneas más suaves y fluidas, ideal para pelo abundante, que aporta un look moderno, práctico y favorecedor, para dar forma y equilibrio sin peso.

Pixie largo

Se trata de un corte versátil y sofisticado que deja más longitud en la parte superior y lateral, creando un efecto lifting natural, para crear un look moderno y fácil de mantener, aporta volumen y resalta los rasgos del rostro de manera elegante.

Estos cortes demuestran que el pelo corto no solo es sinónimo de practicidad, sino también de estilo y sofisticación.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
