¡Sí al look navideño! 5 tintes de pelo que serán tendencia en Navidad 2025 y rejuvenecen

La Navidad 2025 viene con una dirección estética clara: sofisticación cálida y lujo discreto. Y el color de pelo no se quedará atrás, pues esta vez la tendencia no es tanto el rubio extremo, sino los matices elegantes, naturales, con luz estratégica que le da al rostro un efecto de piel más fresca, y los colores profundos como el rojo burdeos. Estos son los cinco tintes de pelo que le darán un refresh a tu imagen, serán tendencia esta última temporada del año y te ayudarán a rejuvenecer sin esfuerzo.

Tinte chocolate

Inspirado en el color de una galleta especiada navideña, esta opción tiene una base cálida con reflejos caramelos tan finos que se agregan en el contorno del rostro. Favorece muchísimo a mujeres de piel latina porque da luz sin generar matices naranjas. Es perfecto para quien no quiere un cambio tan abrupto, pero sí un brillo acaramelado; este tinte y mechas son perfectos para suavizar las líneas de expresión o pequeñas arrugas que se forman alrededor de los ojos.

Tinte caramelo

Este marrón puede recordar un poco al brillo que vemos en el jarabe de maple; tiene subtonos rojizos muy suaves que ayudan a rejuvenecer porque aportan calidez sin que el pelo se vea completamente rojo. Funciona tanto en pelo lacio como en ondulado y se ve perfecto en melenas largas.

Tinte rubio capuchino

El rubio está presente, pero de forma ligera este fin de año. Este tono mezcla una base beige con reflejos mantequilla muy finos y casi imperceptibles, y es un tono que estaremos viendo en muchas celebraciones de fin de año y cenas navideñas porque tiene una vibra de fiesta elegante y sofisticada. Esta coloración está recomendada para aquellas que quieren iluminar su rostro sin perder la naturalidad, es decir, sin que se vea que tienen un pelo decolorado.

Tinte Cherry

El rojo no solo será tendencia para Navidad 2025, sino para fin de año; este tono profundo y discreto es ideal para pieles frías y neutras. Como tal, no es un tinte totalmente pelirrojo; es más como un brunet con destellos cereza. Este matiz logra que la melena se vea cara, refinada y elegante, mientras estiliza el rostro y aporta a tu apariencia un aire muy invernal.

Tinte castaño con mechas coreanas

Aquí se fusionan la técnica y el tono para lograr un estilo muy elegante. Esta coloración apuesta por agregar luces finas y muy difuminadas a la melena, las cuales dan un brillo cremoso sin perder la base castaña, dejando un efecto lifting visual inmediato sobre el rostro y sobre el pelo.

Si estás pensando en realizarte un cambio de imagen esta Navidad 2025, recuerda apostar por estos cinco tintes de pelo que se conforman de tonos que hacen que la piel se vea radiante, que sumen luz estratégica y rejuvenezcan sin perder tu esencia. Te aseguramos que al apostar por alguno de ellos serás la sensación de tu cena navideña.