Si buscas suavizar tus facciones opta por este flequillo despuntado (¡te quitará años!)

El flequillo despuntado se ha convertido en una de las opciones más solicitadas para aquellas mujeres que buscan suavizar sus facciones y restar algunos años a su apariencia. Este estilo no solo es versátil y moderno, sino que tiene el poder de rejuvenecer el rostro al añadir un toque fresco y dinámico. Pero, ¿qué es lo que hace que este tipo de flequillo sea tan favorecedor?

¿Qué es el flequillo despuntado?

El flequillo despuntado es aquel que se corta en diferentes longitudes, de manera irregular, lo que le da un acabado suave y desenfadado. A diferencia de los flequillos rectos o muy estructurados, este estilo rompe con la rigidez y añade movimiento, lo que contribuye a suavizar las líneas del rostro. Su apariencia relajada permite que se integre naturalmente con el resto del cabello, evitando que se vea pesado o muy rígido.

Este tipo de flequillo ayuda a crear un efecto de juventud por varias razones. En primer lugar, enmarca el rostro de forma delicada, lo que desvía la atención de posibles signos de envejecimiento como líneas de expresión o arrugas. Además, al tener un acabado más desordenado, añade textura y volumen, lo que es ideal para dar vida a cabellos finos o sin cuerpo, que a menudo pueden acentuar una apariencia envejecida.

El flequillo despuntado es la opción ideal para aquellas que desean rejuvenecer su apariencia con un toque fresco y natural. GETTY IMAGES

Otra ventaja clave es que el flequillo despuntado destaca los ojos y los pómulos, creando un efecto lifting natural. Al hacerlo, aporta un aire juvenil y fresco, ya que alarga visualmente la frente y da un aspecto más equilibrado al rostro.

Una de las mejores características del flequillo despuntado es su versatilidad. Funciona bien con casi todos los tipos de cabello, ya sea liso, ondulado o rizado. Además, se adapta a distintos largos de cabello, desde melenas cortas hasta cabelleras largas, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier mujer que quiera rejuvenecer su look sin comprometer su estilo personal.

Si te gusta variar tu peinado, este flequillo también permite múltiples opciones de estilizado. Puedes llevarlo suelto, dividirlo en dos para un efecto más desenfadado, o peinarlo hacia un lado para lograr un look más sofisticado.

Al ser un estilo desestructurado, el flequillo despuntado no requiere de un mantenimiento excesivo. A diferencia de los flequillos rectos, no es necesario estar constantemente ajustando su longitud o forma. El hecho de que las puntas sean irregulares y no perfectas hace que incluso cuando crece un poco, siga luciendo bien. Con solo un retoque ocasional en el salón, podrás mantenerlo en perfecto estado.

Este estilo de flequillo suaviza las facciones, enmarca el rostro y destaca los pómulos y ojos de forma sutil. Getty Images

El flequillo despuntado es ideal para casi cualquier tipo de rostro, pero tiene un impacto especialmente positivo en aquellos con facciones más angulares o marcadas. Esto se debe a que su textura suave ayuda a equilibrar los ángulos y a suavizar las líneas duras del rostro. Sin embargo, también es perfecto para rostros redondos, ya que alarga visualmente la cara, creando un efecto estilizado.

Su capacidad para suavizar las facciones, dar volumen y crear un marco perfecto para tus ojos y pómulos lo convierten en la opción ideal para rejuvenecer tu imagen sin esfuerzo.