Soft goth makeup: 5 formas de lucir elegante con la tendencia de maquillaje que viralizó Jenna Ortega para el otoño

Si estás en busca de un look que combine intensidad con elegancia, el soft goth makeup es una alternativa perfecta para dejar a la luz tu lado más gótico y grunge, un clásico contemporáneo que Jenna Ortega trajo de vuelta durante la promoción de Wednesday.

La estética del goth se caracteriza por su estética oscura y dramática; sin embargo, la nueva tendencia soft suaviza estos rasgos para crear looks sofisticados que se adaptan a nuestro día a día, pero sin perder ese aire misterioso del grunge y el gótico.

Te podría interesar: Pumpkin spice makeup: ¿cómo conseguir el look otoñal más bonito y elegante de la temporada?

¿Cómo llevar el soft goth makeup con elegancia?

Te decimos cómo conseguir el equilibrio entre lo alternativo y lo elegante del soft goth makeup para conseguir looks delicados y femeninos, con los matices oscuros de la estética gótica.

Piel natural

Para este maquillaje, se busca que la piel tenga una apariencia natural, es como preparar un lienzo en blanco para comenzar a pintar, la base debe de ser ligera con un acabado aterciopelado.

Sombras oscuras

Para este maquillaje, las sombras oscuras en tonos grises, negros, morados o burdeos, serán las protagonistas, y deben difumanrse muy bien para conseguir un efecto smokey eyes. Puedes recurrir al uso de delineadores, pero que no vayan tan cargados como en el estilo gótico.

Cejas definidas

Como los ojos son los protagonistas del maquillaje, es importante definir muy bien las cejas, pero sin cargarlas demasiado, pues la idea es evitar el dramatismo en el maquillaje.

Rubor sutil

Para las mejillas, se puede recurrir a rubores en polvo en tonos suaves como el malva o los tonos borgoña que den un sutil color.

Labios profundos

Los labios son un punto clave porque aportan ese contraste oscuro y sofisticado, pero con un acabado menos dramático que el gótico clásico, los tonos más usados son los borgoña, marrón chocolate o el rojo oscuro con acabados cremosos o satinados.

Este maquillaje se adapta sin problema a tus looks casuales o de oficina; sin embargo, puedes experimentar con él durante la temporada de Halloween y ver cómo te queda.

