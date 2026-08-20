SUBLIMAGE de CHANEL: así es su nuevo ritual de belleza para la noche

Hay algo especial en ese momento justo antes de dormir: por fin baja el ritmo del día y podemos dedicar unos minutos a cuidarnos. Esa idea está en el centro de SUBLIMAGE, la línea de tratamiento de CHANEL que lleva 25 años explorando la relación entre sueño, piel y bienestar.

A partir de sus investigaciones, la Maison propone entender la noche de una manera distinta: no solo como tiempo de descanso, sino como un momento en el que la piel activa sus mecanismos naturales de reparación y regeneración.

SUBLIMAGE y la ciencia detrás del ritual nocturno

Desde 2001, CHANEL Research estudia los cambios que experimenta la piel a lo largo del día. Sus investigaciones señalan que durante la noche se fortalecen los procesos naturales de reparación y regeneración, especialmente entre la medianoche y la 1:00 a. m.

De ahí parte SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit, un tratamiento pensado para acompañar esos ciclos nocturnos. Su fórmula reúne extractos de Vanilla Planifolia y Swertia, además de un cronopéptido de origen natural.

La Vanilla Planifolia procede de Madagascar y la Swertia se cultiva en Bhutan, donde debe crecer durante tres años antes de ser recolectada manualmente.

La noche tiene su propio ritmo y SUBLIMAGE de CHANEL quiere convertirlo en un momento especial para la piel. Cortesía Chanel

El masaje que completa la experiencia SUBLIMAGE

Aquí aparece una de las partes más interesantes del ritual: L’Extrait de Fascia.

Esta técnica de masaje, desarrollada a partir de los principios de LA FASCIA DE CHANEL, incorpora movimientos lentos que trabajan diferentes zonas del rostro y la parte superior del cuerpo.

La secuencia pasa por frente, mejillas, mandíbula y cuello, y cada movimiento sigue tres pasos: estirar la piel, deslizar manteniendo la tensión y hacer una pausa antes de soltar.

La propuesta busca crear un momento de relajación y conexión personal antes de dormir, mientras el tratamiento acompaña la piel durante la noche.

¿Y si esos minutos antes de dormir fueran también parte de tu ritual de belleza? SUBLIMAGE de CHANEL parte de esa idea y reúne ciencia, skincare y el arte del toque para acompañar a la piel durante la noche. Cortesía Chanel

SUBLIMAGE también lleva el ritual al contorno de ojos

El cuidado se completa con SUBLIMAGE L’Extrait Baume Regard, creado específicamente para el contorno de ojos.

Su fórmula combina Vanilla Planifolia y Swertia con un complejo remodelador de extracto de melisa y un lipopéptido. También incorpora un aplicador con diez microesferas.

CHANEL propone movimientos específicos para trabajar el aspecto de los párpados, las líneas de expresión y las ojeras.

Al final, la idea de SUBLIMAGE resulta bastante sencilla: convertir esos minutos antes de dormir en un ritual en el que el cuidado de la piel y el bienestar van de la mano.

