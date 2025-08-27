Tendencias de uñas otoño 2025: 8 maneras de usar el manicure con lunares

El otoño 2025 llega a nosotras cargado de creatividad e inspiración para recibirlo con los diseños de uñas más auténticos y sofisticados. El manicure con lunares surgió como una de las tendencias del verano y hace su transición hacia el otoño como uno de los nail art favoritos de muchas. Así que toma nota de estas ideas, pues, desde versiones minimalistas hasta combinaciones y uso de acabados modernos, las polka nails seguirán luciendo con todo en el otoño y estas son las formas de usarlas para un manicure único y elegante.

Manicure de lunares en reversa

Esta es una propuesta muy creativa y que hemos visto en las manos de las más arriesgadas: una mano con base en un tono sólido y los lunares en otro, y esos mismos colores a la inversa en las uñas de la mano contraria. El resultado de este diseño no solo es moderno y fresco, también son uñas para las mujeres con mucha personalidad.

Uñas de lunares con efecto cromo

Para las amantes del efecto cromático, es de nuestro agrado informarles que pueden llevarlo en unas polka dots. Puedes apostar sobre una base nude o negra y sobre ella colocar los lunares a los que aplicarás el famoso efecto espejo; esta idea se ve muy elegante y sofisticada y le aporta a las manos un brillo muy discreto.

Polka nails en francés y lady bugs

Esta forma de llevar los lunares se une con otra tendencia del verano para regalarnos unas uñas muy tiernas y femeninas. La idea es apostar por el clásico francés acompañado de lunares negros, mientras que sobre la superficie de las uñas dibujamos pequeñas catarinas; puedes apostar por llevarlas con relieve para darle un toque moderno y con más protagonismo.

Manicura con lunares en uñas nude

Si lo tuyo es apostar por unas manos con apariencia discreta, los lunares sobre una base nude son la alternativa perfecta que te llevará a alcanzar ese objetivo. Este diseño apuesta por respetar la apariencia natural de la uña y colocar sobre ella pequeños toques de color de forma discreta. Puedes optar por combinar con puntos negros, blancos o de colores pastel para que tus manos se vean elegantes, aunque esta alternativa puede aplicarse con colores vibrantes y más llamativos.

Polka dots sobre efecto perla

La reina de este manicure sin duda alguna es Hailey Bieber, quien ha apostado en varios sets de uñas a lo largo de este año. El efecto cromo se lleva como base en este diseño y sobre él reposan los puntos o lunares; estos pueden ser del color que sea. Sin embargo, si tu objetivo es apostar por un manicure elegante, apuesta por lunares blancos.

Uñas francesas con polka dots en reversa

Si eres fanática del manicure francés, esta forma de lucir lunares sobre tus uñas te va a encantar. Consiste en apostar por la técnica de francés en el color de tu preferencia cubierto por pequeños puntos de un color en contraste. Para este diseño se va a replicar la técnica de reversa, es decir, aplicar sobre una mano un combo de color y llevar sobre la otra el mismo combo, pero en orden diferente. Estas uñas harán que tus manos luzcan muy sofisticadas y creativas.

En uñas cortas

Los lunares son la decoración ideal para las uñas cortas, así que si no eres muy fan de llevar diseños elaborados o de las uñas largas, esta alternativa será tu favorita. Este es un diseño minimalista que hace que las manos se vean elegantes y limpias, especialmente cuando se apuesta por llevar lunares sobre una base discreta como el color blanco lechoso.

Con efecto cat eye

Otra tendencia del 2025, sin duda alguna, es el efecto cat eye sobre las uñas. Este consiste en aplicar sobre las uñas un brillo magnético que crea el efecto de movimiento, que no solo hace que las manos se vean elegantes, sino que también es para aquellas que buscan llevar lunares de forma creativa y no como simples puntos de color.

El manicure de lunares se une a las tendencias de uñas en otoño 2025 como una alternativa versátil para transformar nuestras manos en un lienzo con apariencia elegante y sofisticada. Ya sea que optes por una versión minimalista o más atrevida, las polka nails se van a convertir en tus favoritas de la temporada.