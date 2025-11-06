Tendencias Navidad 2025: 7 cortes de pelo efecto lifting para estilizar y afinar las facciones a los 50

Si hay un momento en el año donde queremos vernos radiantes y sofisticadas, definitivamente es Navidad. Entre escenas, fotos, posadas y brindis, el pelo se convierte en nuestro aliado número uno para transmitir belleza, fuerza y seguridad.

Este 2025 la tendencia está clarísima: apostar por cortes que generen un efecto lifting, es decir, que estilizan las facciones, levanten ópticamente el rostro y suavicen las líneas de expresión. Así que si estás lista para un cambio de imagen, no te pierdas estos cortes de pelo ideales para mujeres de 50+ que buscan modernidad sin perder elegancia.

Corte bob italiano

Este bob será la sensación en diciembre, que, a diferencia del tradicional, se caracteriza por ser un bob más lleno, más pesado y con una base recta. El bob italiano apuesta por agregar volumen hacia la parte de atrás y ligeramente hacia arriba, lo que ayuda a afinar el maxilar inferior mientras levanta visualmente los pómulos. Este corte se ve mucho mejor estilizado, y la mejor herramienta para hacerlo es un cepillo redondo, con el cual buscarás formar pequeñas ondas que generen movimiento en tu melena.

Long bob con puntas hacia afuera

También conocido como flip out, esta Navidad este corte destacará porque es un gran aliado para recrear el efecto lifting sobre la cara. ¿Por qué? Porque las puntas hacia afuera crean una línea ascendente que levanta la atención hacia la mitad superior del rostro. Una de las celebridades que más ha recurrido a él en los últimos días es Selena Gómez, quien cada vez que lo usa da cátedra de cómo lucir un bob de forma elegante, refinada y sofisticada.

Corte midi

La melena a la clavícula es el comodín perfecto para ayudarnos a resaltar con elegancia. Su estructura aporta una caída sensual y refinada, ya que sigue siendo larga, llegando justo a la altura de la clavícula, generando un efecto óptico que estiliza el cuello y afina la línea mandibular. Este corte es el favorito de muchas por su practicidad y versatilidad, ya que puede llevarse de forma lacia o con ondas amplias y sueltas para lograr un acabado juvenil y desenfadado.

Corte pixie

El pixie lifting trabaja con capas pequeñísimas en dirección hacia la frente y hacia la sien. Esto levanta visualmente el óvalo facial y da un efecto más definido en los ojos.

Es ideal para aquellas mujeres que desean resaltar su mandíbula y darle protagonismo a su cuello. Puede llevarse en su versión ondulada, aunque la recomendación por los expertos es apostar por él en su forma pulida, es decir, perfectamente peinado con un efecto blowout. Estilizar tu pixie de esta manera te hará ver sumamente refinada y elegante.

Corte bob escalonado

Este corte está inspirado en un estilo muy popular de la década de los 2000 impuesto por Victoria Beckham: el posh bob. Recientemente lo vimos en Naomi Campbell, quien apostó por él en una versión más moderna, es decir, lejos del corte angulado perfecto que tanto caracterizó a Victoria. Campbell apostó por él en una versión más suelta con las puntas degrafiladas y un poco de capas. Esto genera volumen en el pelo, creando un efecto rejuvenecedor sobre el rostro.

Corte largo con fleco cortina

Si lo tuyo no es cortar la melena, puedes apostar por unirte a la tendencia del pelo extralargo. Demi Moore es nuestra representante actual favorita de este estilo; sin embargo, a diferencia de ella, que lo lleva sin ningún tipo de framing, nuestro consejo es que apuestes por lucirlo con un fleco cortina. Este estilo, cuando se lleva con un poco degrafilado, puede crear un efecto natural, pues centra la atención en los pómulos y los ojos sin restar densidad a tu melena Y favoreciendo a aquellas que tienen pelo fino.

Esta Navidad 2025, los cortes efecto lifting que estarán en tendencia no buscan hacer un cambio radical, sino darte alternativas que te ayuden a elevar tu mirada, afinar tus rasgos y resaltar tu belleza natural, porque el pelo, cuando se lleva con el corte correcto, es el mejor truco de belleza para rejuvenecer nuestra apariencia.