Test: ¿Qué tanto sabes sobre el cuidado de la piel en invierno?

El invierno puede ser duro para nuestra piel. El frío, el viento, la calefacción interior y salirte de la rutina pueden ocasionar que tu cara se reseque, dañe y luzca agotada. Por eso, preparamos este test, donde podrás evaluar tus conocimientos sobre el cuidado de la piel en esta temporada y descubrir si estás haciendo todo lo posible para mantener tu cutis sano y radiante.

Con los cuidados adecuados puedes mantener tu piel suave y luminosa, aún en en diciembre. Para descubrir cuáles son los secretos para cuidar la piel del frio invernal, conversamos con las doctoras Esmeralda Bastidas, CEO de NEOCLINIC, y Marimar Guerra, CEO de MEDAE.

Las líderes en el campo de la medicina regenerativa, el envejecimiento saludable y el biohacking nos mostraron cómo identificar los signos de deshidratación, nos explicaron cuáles son los productos adecuados para tu tipo de piel y nos dijeron cómo crear una rutina de belleza personalizada.

Quiz: ¿Qué tanto sabes sobre el cuidado de la piel en invierno?

Pregunta 1) ¿Cuál es el primer paso esencial en una rutina de skincare invernal?

A) Aplicar sérum

B) Limpiar la piel

C) Usar protector solar

D) Hidratar con crema

Utiliza limpiadores que no resequen la piel, como espumas o leches limpiadoras con un pH equilibrado. Getty Images

Respuesta Correcta: B) Limpiar la piel

Limpiar la piel es fundamental para eliminar impurezas y preparar el rostro para los productos posteriores. En invierno, es recomendable usar limpiadores suaves que no despojen a la piel de sus aceites naturales.

Recomendación: Opta por un limpiador cremoso o en gel que mantenga la hidratación.

Pregunta 2) ¿Qué tipo de producto es crucial para combatir la sequedad en invierno?

A) Tónico astringente

B) Exfoliante fuerte

C) Crema hidratante

D) Agua micelar

Respuesta Correcta: C) Crema hidratante

Durante el invierno, la piel tiende a perder humedad debido al frío y al aire seco. Una crema hidratante rica ayuda a sellar la humedad y proteger la barrera cutánea.

Recomendación: Busca cremas que contengan ingredientes como ácido hialurónico o ceramidas.

Pregunta 3) ¿Cuántas veces a la semana se recomienda exfoliar la piel en invierno?

A) Todos los días

B) Una vez a la semana en casa

C) Una vez al mes si se realiza de manera profesional o en clínicas

D) Nunca

Respuesta Correcta: B) y C). Una vez a la semana en casa y una vez al mes de manera profesional.

La exfoliación ayuda a eliminar células muertas, pero en invierno se debe hacer con moderación para evitar irritaciones.

Recomendación: Usa exfoliantes suaves y evita aquellos con partículas abrasivas. Existen faciales profesionales (Diamond Glow), que exfolian tu piel suavemente para eliminar los residuos de los poros, limpiar profundamente, revitalizarla y nutrirla, de acuerdo con sus necesidades específicas, y que puedes realizarte una vez al mes para mantenerte radiante.

Pregunta 4) ¿Por qué es importante usar protector solar en invierno, incluso en días nublados?

A) Porque mejora el maquillaje

B) Porque previene el envejecimiento prematuro

C) Porque evita quemaduras solares

D) Ambas B y C

Hidratar correctamente la piel te ayudará a evitar el envejecimiento prematuro Getty Images

Respuesta Correcta: D) Ambas B y C

Los rayos UV están activos incluso en días nublados. ¡Hasta un 20% puede atravesar las nubes! Lo que puede llevar al envejecimiento prematuro y quemaduras solares.

Recomendación: Aplica un protector solar de amplio espectro con al menos SPF 50 diariamente. Existen también protectores solares orales que te darán una mayor protección. ¡Pregunta a tu dermatólogo o médico estético!

Pregunta 5) ¿Qué tipo de bálsamo es esencial para proteger los labios en invierno?

A) Bálsamo con fragancia fuerte

B) Bálsamo humectante sin fragancia

C) Bálsamo exfoliante

D) Ninguno

Respuesta Correcta: B) Bálsamo humectante sin fragancia

Los labios son particularmente vulnerables a la sequedad invernal debido a su falta de glándulas sebáceas. Un bálsamo humectante ayuda a prevenir agrietamientos.

Recomendación: Busca bálsamos que contengan ingredientes altamente reparadores como manteca de karité o cacao, cera de abejas; aloe vera con poder humectante y calmante, yácido hialurónico, que ayuda a retener la humedad.

Pregunta 6) ¿En invierno, para cuidar mi piel, debo evitar hacer cualquier tratamiento estético?

A) Sí es lo mejor, porque la piel se daña

B) Da igual, en invierno que en cualquier época del año

C) Definitivamente no hay que visitar ninguna clínica o médico especialista

D) El invierno es la mejor época para realizarnos tratamientos estéticos

Si sientes la piel tirante, necesitas mejorar tu rutina de cuidados. Getty Images

Respuesta Correcta: C) El invierno es la mejor época para realizarnos tratamientos estéticos

Durante los meses fríos hay menos exposición al sol, lo que ayuda a mantener los resultados frescos y duraderos.

Recomendación: Si estás pensando hacerte algún tratamiento estético para eliminararrugitas o manchas, liftings sin cirugía, ponerte fillers o toxina botulínica el invierno es mejor momento, pero siempre acude con médicos estéticos o dermatólogos calificados y enclínicas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Pregunta 7) ¿Qué tipo de ingredientes deben buscarse en un tónico para el cuidado invernal?

A) Alcohol y fragancias fuertes

B) Ácido hialurónico y glicerina

C) Exfoliantes químicos fuertes

D) Ninguno

Respuesta Correcta: B) Ácido hialurónico y glicerina

Estos ingredientes ayudan a hidratar y calmar la piel, haciendo que el tónico sea un complemento ideal para mantener la hidratación.

Recomendación: Aplica tónico inmediatamente después de limpiar tu rostro para maximizar su efectividad.

Pregunta 8) ¿Cuál es un error común en el cuidado de la piel durante el invierno?

A) Usar productos específicos para cada tipo de piel

B) Evitar duchas calientes prolongadas

C) Ignorar la hidratación nocturna

D) Aplicar protector solar todos los días

Para mantener la piel saludable durante el invierno, es fundamental adaptar tu rutina de cuidado Getty Images

Respuesta Correcta: C) Ignorar la hidratación nocturna

La noche es un momento crucial para aplicar tratamientos intensivos que ayuden a reparar y nutrir la piel.

Recomendación: Usa un sérum o crema más densa antes de dormir para maximizar la hidratación. Acude con un médico estético o dermatólogo para que te indique cuál es la mejor para tu tipo de piel.

Pregunta 9) ¿Qué tipo de mascarilla se recomienda usar al menos una vez por semana en invierno?

A) Mascarilla exfoliante fuerte

B) Mascarilla hidratante

C) Mascarilla con arcilla

D) Mascarilla peel-off

Respuesta Correcta: B) Mascarilla hidratante

Las mascarillas hidratantes proporcionan un impulso adicional de humedad, ayudando a restaurar el brillo y suavidad de la piel.

Recomendación: Prueba mascarillas que contengan ingredientes como aloe vero o colágeno.

Pregunta 10) ¿Sólo puedo cuidar mi piel en invierno a través de productos subcutáneos?

A) Sí, utilizar los productos subcutáneos es la mejor opción

B) Sí, basta con lavar bien la cara y utilizar mi rutina skincare para estar bien

C) No, no es suficiente también hay que comer frutas y verduras de temporada ricas en antioxidantes

D) No, no es suficiente, hay que nutrirla desde dentro con suplementos específicos.

Respuesta Correcta: C Y D) Frutas y verduras ricas en antioxidantes y suplementos específicos.

Una dieta equilibrada rica en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales puede ayudar a mantener tu piel saludable y radiante desde adentro. Pero en ocasiones no es suficiente, por lo que es recomendable añadir suplementos especiales para cuidar la piel en inverno.

Recomendación: Incorpora suplementos que contengan TA-65 (preparado a base de raíz de astrágalo Astragalus membranaceus) (como TELOMERE ELITE), que ofrece beneficios antienvejecimiento, cuidando tu piel célula a célula.