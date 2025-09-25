¿Tienes 50? El micro flequillo “Audrey” es el detalle que tu corte de pelo necesita para rejuvenecer

Cuando hablamos de íconos de belleza, Audrey Hepburn siempre está en la lista de nuestros referentes. Su delicado micro flequillo, que lució durante muchos años de carrera en clásicos como “Desayuno en Tiffany’s”, se convirtió en sinónimo de sofisticación y frescura. Hoy, esta versión de fleco vuelve a ser tendencia, especialmente entre mujeres de 50 que buscan un detalle sobre su corte de pelo que aporte juventud sin perder elegancia.

El micro flequillo “Audrey”: ligero y rejuvenecedor

Lo que hace único a este fleco es su longitud extremadamente corta y recta, que apenas cubre la frente y deja protagonismo a los ojos y cejas. Esa proporción logra que el rostro se vea más abierto, luminoso y fresco, un efecto que resulta ideal cuando queremos suavizar nuestras líneas de expresión y sumar un aire jovial a nuestra apariencia.

Audrey Hepburn como Holly Golightly en 1961 para la película “Breakfast at Tiffany’s”. John Springer Collection/Corbis via Getty Images

Este fleco no solo es una clara referencia a Audrey Hepburn, también es un guiño al glamour clásico de Hollywood y un recordatorio de que el más mínimo cambio en nuestro pelo puede transformar nuestro look por completo.

¿Por qué favorece a partir de los 50?

El micro flequillo “Audrey” tiene la magia de restar años gracias a dos factores: resalta la mirada, dejando que los ojos sean los protagonistas, consiguiendo que nuestro rostro se vea más despierto; y estiliza los rasgos dejando la frente descubierta, restando la sensación de pesadez que suelen dejar los flecos rectos más largos.

Al ser un corte limpio y sofisticado, combina a la perfección con distintos estilos, así que, sin ningún problema, puedes llevarlo en un día de trabajo o en un atuendo casual.

Cómo llevarlo y mantenerlo impecable

Este flequillo, como algunos otros, requiere de ciertos cuidados para que siempre luzca perfecto. Al ser una versión extremadamente corta, requiere de mucho mantenimiento; especialmente si eres de las que el pelo les crece rápido, probablemente tendrás que acudir a tus retoques de corte cada 3 o 4 semanas para conservar su forma.

Para que se vea sofisticado como el de Audrey, tendrás que estilizarlo; ya sea que optes por peinarlo con algún tubo o cepillo redondo y aire, sí o sí deberás recurrir a herramientas que te ayuden a peinarlo.

Aunque no es una regla que debas seguir, pues si quieres llevarlo, eres libre de hacerlo, sí es importante que sepas que este estilo suele favorecer a mujeres con rostros alargados u ovalados.

Si estabas buscando un cambio de look poderoso, el micro flequillo “Audrey” es la apuesta perfecta, pues no solo es un corte que aporta juventud y estilo a tu corte de pelo, también te dotará de personalidad y mucha elegancia porque a los 50 aún tenemos mucha belleza natural que mostrarle al mundo.