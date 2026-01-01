Suscríbete
“Es un rayo de sol en mi vida": Katy Perry sobre cómo Justin Trudeau la rescató tras terminar con Orlando Bloom

Revelan cómo la relación con Justin Trudeau ha logrado que Katy Perry vuelva a creer en el amor, y cómo le ayudó a superar a Orlando Bloom.

Enero 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tras su mediática separación del actor Orlando Bloom, la cantante Katy Perry ha encontrado de nuevo el amor, gracias al ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien supuestamente le había ayudado a superar esta dolorosa etapa.

La pareja se dejó ver por primera vez el pasado mes de julio, durante una cena romántica en Montreal, donde Katy se encontraba para ofrecer concierto como parte de su última gira musical, y desde entonces, los rumores de romance fueron en aumento.

Tras confirmar su relación, fuentes cercanas a la pareja aseguran que Justin se convirtió en una especie de salvador para Katy.

Te podría interesar: ¿Cómo surgió el flechazo entre Katy Perry y Justin Trudeau? El romance más inesperado del 2025

De acuerdo con el medio Radar Online Katy y Justin se encuentran en la “fase de luna de miel”, felices de poder darse una nueva oportunidad en el amor, tras sus respectivas relaciones fallidas, pues Trudeau se separó de su esposa hace un par de años.

Todavía están en la fase de luna de miel, y Katy es la primera en admitir que es adicta a los nuevos comienzos. Pero no se puede negar que él le ha dado un gran impulso. Todas las cosas que la estaban hundiendo simplemente no parecen importarle desde que él llegó a su vida”, reveló el insider.

Justin no sólo ayudó a Katy a superar su separación de Orlando, también le dio ánimo para terminar su última gira, que había recibido críticas negativas, además de baja audiencia, y las burlas a su viaje al espacio.

Está siendo increíblemente atento y haciendo todo lo posible para ayudar a Katy a pasar página en los difíciles últimos años”, detalló la fuente.

Katy estaba en un momento muy oscuro y no veía salida, y Justin se ha convertido en un rayo de sol en su vida”, agregó el medio.

Se dice que Katy no está segura de que su relación con Justin vaya a durar; sin embargo, está disfrutando al máximo del amor que él le puede ofrecer, pues le ayuda a ver las cosas con menos estrés.

Melisa Velázquez
