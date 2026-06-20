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Belleza

Uñas almendra: la tendencia de manicure para novias que usó Dua Lipa en su boda

Si estabas buscando una manicura sofisticada, atemporal y perfecta para el gran día, Dua Lipa acaba de darte la mejor inspiración.

Junio 20, 2026 • 
Karen Luna
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Uñas almendra: la tendencia de manicure para novias que usó Dua Lipa en su boda

Getty Images

Las uñas almendra se han convertido en una de las tendencias de manicure más elegantes y favorecedoras del momento. Si hacía falta una confirmación de que este estilo seguirá dominando durante toda la temporada de bodas, Dua Lipa acaba de demostrarlo con el diseño que eligió para su esperada boda.

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La cantante apostó por unas nails nude en forma almendra, una elección sofisticada, minimalista y perfecta para quienes buscan una manicura atemporal que combine con cualquier vestido de novia. Lejos de los diseños recargados, la artista eligió la belleza de la sencillez para complementar su look nupcial.

¿Por qué las uñas almendra son las favoritas de las novias?

La forma almendra se caracteriza por sus laterales ligeramente limados y una punta suave que recuerda la silueta de una almendra. Este diseño ayuda a estilizar visualmente los dedos, creando una apariencia más elegante y femenina.

Además, se trata de una forma extremadamente versátil. Funciona tanto en uñas cortas como largas y puede adaptarse a estilos clásicos, románticos o modernos. No es casualidad que cada vez más novias la elijan para uno de los días más importantes de su vida.

En el caso de Dua Lipa, el acabado nude aportó un toque de naturalidad y sofisticación que encajó perfectamente con la estética limpia y refinada que suele caracterizar las tendencias nupciales más actuales.

Las uñas nude que nunca pasan de moda

Si hay un color capaz de sobrevivir a cualquier tendencia, ese es el nude. Los tonos beige, rosa palo, crema o durazno suave ofrecen un resultado impecable que luce elegante tanto en fotografías como en persona.

Las uñas nude para novias también tienen la ventaja de combinar fácilmente con anillos de compromiso, alianzas y accesorios sin competir visualmente con ellos. Por eso siguen siendo una de las opciones más solicitadas en los salones de belleza.

Cómo recrear el manicure de Dua Lipa

Para conseguir unas uñas almendra nude inspiradas en la cantante, pide una forma almendra suave y un esmalte en tonos neutros con acabado brillante. El resultado será una manicura elegante, moderna y fácil de llevar. Si estás buscando inspiración para tu boda, este diseño demuestra que, muchas veces, menos es más.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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