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Belleza

Uñas caramelo: 7 maneras de llevar este manicure que ilumina las manos

Las uñas caramelo se han convertido en una de las tendencias más buscadas del momento, y no es casualidad.

Abril 17, 2026 • 
Karen Luna
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Uñas caramelo: 7 maneras de llevar este manicure que ilumina las manos

Instagram/ @nail_talaye

Las uñas caramelo forman parte de esta nueva ola de colores neutros que ya no son planos, sino ricos en matices y profundidad. Desde tonos tipo latte hasta acabados más brillantes, la idea es que se vean naturales pero elevadas.

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Además, favorecen a todos los tonos de piel. Al ser una gama cálida, ayudan a que las manos se vean más suaves, hidratadas y hasta más jóvenes visualmente.

7 maneras de llevar uñas caramelo (y verte elegante sin esfuerzo)

1. Caramelo clásico glossy

El más básico (y el más elegante). Un esmalte caramelo con acabado brillante es perfecto para un look limpio y pulido.

2. Efecto latte o degradado

Combina varios tonos de caramelo, desde beige hasta café, para lograr un efecto degradado súper aesthetic.

3. French con puntas caramelo

La clásica francesa se reinventa: base nude y puntas en tono caramelo para un look moderno y discreto.

4. Caramelo con efecto glazed

Siguiendo la tendencia de uñas brillosas tipo “glazed”, añade un top coat perlado para un acabado luminoso.

5. Diseños minimalistas

Líneas finas, puntos o detalles en blanco o dorado sobre base caramelo elevan el manicure sin hacerlo recargado.

6. Caramelo con acabado mate

Si quieres algo diferente, el acabado mate hace que este tono se vea más sofisticado y moderno.

7. Mezcla con dorado

El combo caramelo + detalles dorados es perfecto para un look más elegante o incluso de noche.

Lo mejor de las uñas caramelo es que funcionan en cualquier contexto desde oficina, fin de semana, eventos o incluso vacaciones, son ese tipo de manicure que no compite con tu outfit, pero sí lo eleva. En un año donde dominan los tonos naturales, suaves pero con personalidad, este color se posiciona como uno de los más favorecedores.

Uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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