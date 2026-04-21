Uñas chardonnay: 6 maneras de llevar este manicure minimalista inspirado en el este de Francia

Si eres fan de los looks elegantes pero sin esfuerzo, las uñas chardonnay se van a convertir en tu nueva obsesión. Inspiradas en los tonos suaves de este vino blanco originario del este de Francia, esta tendencia mezcla lo mejor del minimalismo con un toque sofisticado que no pasa desapercibido.

¿Qué son las uñas chardonnay?

Se trata de una versión refinada de las uñas nude: tonos beige, crema, dorado suave o con ligeros destellos, muy similares a una copa de vino blanco bajo la luz. El acabado suele ser brillante o ligeramente satinado, creando un efecto pulido pero relajado, muy en línea con tendencias como las “champagne nails”, que destacan por su brillo sutil y elegante.

Además, esta tendencia conecta con la evolución de la manicura francesa, que en 2026 se lleva mucho más delicada, casi imperceptible y ultra minimalista.

6 maneras originales de llevar uñas chardonnay

1. Chardonnay glazed (efecto vidrio)

Olvídate del clásico nude plano. Aquí se trata de añadir una capa translúcida con brillo tipo “glazed”, que refleja la luz como una copa de vino. Es minimalista, pero con dimensión.

2. Micro french champagne

Una línea ultrafina en tono marfil o dorado claro sobre base neutra. Es la versión más elegante de la francesa y perfecta si amas lo discreto.

3. Degradado mantequilla + vino blanco

Combina tonos crema con ligeros matices amarillos tipo “butter nails” para un efecto cálido y luminoso que se ve caro sin esfuerzo.

4. Chardonnay con perlas mini

Añade micro perlas o puntos diminutos en una o dos uñas. Es un detalle delicado que eleva todo el look sin hacerlo recargado.

5. Acabado satinado (soft luxe)

En lugar de brillo intenso, apuesta por un acabado semi mate con textura sedosa. Este efecto está alineado con la tendencia de manicuras suaves y naturales que dominan 2026.

6. Base lechosa con destellos dorados

Una base tipo “milk nails” con partículas doradas casi invisibles. Ideal si quieres algo romántico pero moderno.

Las uñas chardonnay no buscan llamar la atención de forma obvia, su magia está en los detalles: tonos bien elegidos, acabados sutiles y ese efecto “clean girl” que nunca falla. Porque al final, la tendencia es clara: menos diseño, más intención y este estilo lo confirma… con una elegancia que se siente tan natural como un buen vino servido en el momento perfecto.